Летели в Сан-Франциско, попали в Магадан. Пассажиров рейса, следовавшего из Индии в США, разместили в школе под охраной пограничников

На борту находились 232 пассажира и 11 членов экипажа. Как рассказал губернатор Магаданской области Сергей Носов, из-за нехватки гостиниц пассажиров разместили в школе поселка Сокол. В отели удалось поселить только детей с родителями.

„Я думаю, все согласятся, подумайте. Они, когда приземлялись, почувствовали удар самолета при попадании в яму — первое впечатление о Магадане. Второе — они проходили через наш аэровокзал. И третье — гостиниц нет. Расселили, отработали в режиме ЧС. Никто не ждал, что аварийно сядет самолет. Расселили их в школе на Соколе, но детей поселили в гостинице“, — сообщил Носов.

Источник РИА Новости в мэрии Магадана рассказал, что у пассажиров нет российских виз, поэтому по правилам они должны находиться на борту самолета. Но учитывая „обстоятельства, в которых оказались путешественники“, их разместили в здании школы, „где организовали центр временного пребывания“. По словам источника, пассажиры находятся под присмотром пограничников. Собеседник агентства пояснил, что местный аэропорт — не международный, там нет системы пограничного контроля: „Хотелось бы показать пассажирам Магадан, но такого разрешения у городских властей нет“.

„Вести Магадан“ выпустили сюжет, в котором рассказали о жизни пассажиров в магаданской школе. Один из пассажиров говорит, что им понравились люди, „очень приветливые“. В сюжете видно, что спальные места для людей расположили на полу в коридорах школы.

Повар школьной столовой Светлана Васильева рассказала телеканалу, что большинство пассажиров вегетарианцы. „Мясо не едят, сосиски тоже не едят, хотя они из курицы были. Тяжеловато было. Тем более не понимаем язык, не понимаем, что хотят. Рис понравился и борщ понравился тоже“, — говорит она в сюжете.

Один из пассажиров рассказал Associated Press, что они не могут воспользоваться своими кредитными картами из-за санкций. „Российские солдаты, российская полиция, власти, все, кто работает в хостеле, относятся к нам очень хорошо“, — рассказал он.