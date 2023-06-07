Лукашенко помиловал Софью Сапегу

„По нашему обращению вчера Александр Григорьевич [Лукашенко] подписал указ о помиловании. Думаю, что такой шаг имеет и для тебя значение“, - сказал губернатор Олег Кожемяко на встрече с Сапегой (цитата по „Коммерсанту“).

Сапега, согласно сообщению, поблагодарила Лукашенко за „возможность вернуться домой, к своей маме, к своему отцу, за то, что мне был дан второй шанс“.

Кожемяко написал в своем телеграм-канале, что „наша землячка Софья Сапега получила уникальный шанс начать жизнь заново“. Как он утверждает, она оказалась на свободе после его обращения к Лукашенко. „Указ о помиловании Александр Григорьевич подписал сразу после нашей встречи“, - написал Кожемяко.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.