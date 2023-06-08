ВИДЕО | Погони в стиле GTA: в Ида-Вирумаа полиция преследовала двух пытавшихся сбежать от нее мужчин

„Первый инцидент произошел на 162-м километре шоссе Таллинн-Нарва, где мимо патрульной машины на большой скорости проехал Volvo в направлении Кохтла-Ярве. Полиция сразу же подала сине-красный сигнал, велящий остановиться, но водитель решил его проигнорировать. Скорость на шоссе достигала почти 190 км/ч, а в районе между домами в городе Кохтла-Ярве – около 130 км/ч, что создавало опасность как для других участников дорожного движения, так и для пешеходов. В конце концов водитель решил, что убегать от полиции нет смысла, а когда полиция начала его проверять, стала ясна и причина побега. Помимо того, что мужчина совершил несколько серьезных нарушений ПДД, он был еще и пьян“, - пишет полиция.

29 мая 45-летний мужчина дал отчет о своих действиях в Вируском уездном суде, где его приговорили к пяти месяцам тюремного заключения, которое не будет приведено в исполнение, если он не совершит нового преступления в течение девяти месяцев испытательного срока. В качестве дополнительного наказания у него на три месяца были конфискованы водительские права.

Если позади вас едет полицейская машина с сине-красным сигналом, пожалуйста, остановитесь. Полицейский участок Йыхви

„Второй инцидент произошел в городе Кивиыли, где патруль решил проверить встречный автомобиль во время планового контроля движения. Патруль подал водителю Audi сине-красный сигнал, но водитель все равно решил скрыться. Однако далеко он не ушел, ведь на своих двоих от машины не убежишь, и полиция арестовала беглеца. Когда мужчину проверили, выяснилось, что у него нет водительских прав, а также, что ранее он уже задерживался полицией за езду без прав. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело“, — сообщили в полиции.

В полицейском участке Йыхви подчеркнули, что правила дорожного движения служат для безопасности всех нас, и если садиться за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, то в лучшем случае можно попасть в центр заключения, а в худшем – в часовню.