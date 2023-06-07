Есть ли риск ядерной аварии на Запорожской АЭС из-за наводнения?

Крупнейшая в Европе Запорожская АЭС получает охлаждающую воду из Каховского водохранилища, плотина которого сейчас серьезно повреждена. По заявлению МАГАТЭ относительно повреждения дамбы, высота водного резервуара теряет примерно 5 см в час. С нынешними темпами потери воды процесс забора воды из Каховского водохранилища для нужд АЭС может беспрепятственно продолжаться несколько дней. В 8 часов утра, 6 июня, уровень воды в водохранилище находился на уровне 16,4 м. Если уровень воды упадет ниже 12,7 м, закачка воды для Запорожской АЭС из Каховского водохранилища станет невозможной.

Пять из шести реакторов Запорожской АЭС отключены и находятся в холодном режиме. Для них почти не требуется охлаждающая вода. Один реактор отключен и находится в теплом режиме, чтобы поставлять горячую воду и пар на площадку АЭС и в соседний город. Этот ректор можно быстро перевести в холодный режим, используя воду из бассейна с охлаждающей водой рядом со станцией. Серьезного риска ядерной аварии в настоящее время нет.

Ядерные реакторы во время работы производят колоссальное количество тепла. Для того чтобы поддерживать температуру внутри реактора на заданном уровне, через реактор пропускается большое количество воды. Вода нагревается, превращается в пар, который, в свою очередь, производит электричество. Пять из шести реакторов Запорожской АЭС отключены уже много месяцев назад.

Хотя реакторы и остановлены, они все равно выделяют тепло вследствие продолжения радиоактивного распада ядерного топлива. Реактор в таком режиме выделяет сотни киловатт тепловой энергии.

По расчетам ядерного инженера Марка Нельсона, для охлаждения такого количества выделяемого тепла (реактор ВВЭР-1000/320) хватит и пропускной способности садового шланга.