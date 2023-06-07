Папе римскому сделают срочную операцию на кишечнике

Папе римскому Франциску будет сделана срочная операция на кишечнике из-за угрозы кишечной непроходимости, сообщила пресс-служба Ватикана в среду, 7 июня. 86-летнему понтифику вскроют брюшную полость под общим наркозом, после хирургического вмешательства потребуется послеоперационная фаза восстановления, поэтому папа останется в больнице несколько дней, уточнили в пресс-службе.

По сообщению Ватикана, понтифику поставлен диагноз „дивертикулит“ - воспаление дивертикулов (слепо заканчивающихся выпячиваний кишечной стенки). Воспаление формируется на фоне застоя кишечного содержимого.

Франциску уже делали операцию на кишечнике в 2021 году. В начале текущего года он сообщил в одном из интервью, что воспаление дивертикулов вновь обострилось. В конце марта папа римский был госпитализирован с воспалением легких.

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