ПОДКАСТ | От свадьбы до похорон: как традиции влияют на нашу жизнь

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Почему обряды помогают современной жизни? Ушла ли традиция из нас?

„На первый взгляд кажется, что мы не такие традиционные, но традиция намного нас сильнее, чем кажется“ — прокомментировала Ирина. Филолог пояснила, что традиционное мышление более „мифологическое“, опирающееся на отдельные события. Современный человек живет более линейно. „Одним из примеров, что этот тип мышления сохраняется в нас является то, что мы вряд ли вспомним, что мы делали 7 лет назад, если не было яркого события, которое позволит это вспомнить“. По мнению исследователя культуры обряды упорядочивают нашу жизнь. „Чем она спокойнее, тем дальше человек от ритуалов отходит. И тем чаще возвращается, когда времена становятся сложнее“.

Какие обряды сохраняются сквозь время?

Ирина считает, что сохраняются те обряды, что проще и чем страшнее их невыполнение. По этой причине сохраняются обряды, связанные с рождением детей. Мать становится беззащитной, отсюда „все эти всевозможные завязки, заговоры, приговоры, чтобы защитить маму от внешнего воздействия, недоброго глаза“.

Также сохраняются те, что интересно и весело соблюдать, например, пасхальные традиции, связанные с покраской яиц.

В рамках подкаста Ирина Данилова рассказала о линейном и мифологическом времени, вместе с ведущими разобрала первоисточники современных ритуалов и их психологическую роль в жизни людей.

О подкасте

No Xaxa - это несерьёзно-серьезный, молодёжный подкаст, в котором ведущие Виктория Муске и Виктория Скрынник пытаются разобраться в тонкостях жизни. Каждый выпуск девушки поднимают какую-то социальную проблему или ситуацию, спорят о разнице поколений и событиях в обществе, и вместе с приглашенным гостем выясняют, как быть и что делать, когда жизнь бросает тебе новый вызов.

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