МНЕНИЕ | Правительство не занимается проблемами Ида-Вирумаа, вернуть доверие жителей будет сложно

На фоне всех заверений правительства активно способствовать развитию Ида-Вирумаа, беспокоит один момент: в коалиционном договоре сказано о том, что правительство намерено пересмотреть размер плат за использование предприятиями окружающей среды. Учитывая то, с каким усердием коалиция принялась закручивать гайки – повышать налоги , вводить новые налоги, сокращать пособия , я не исключаю того, что экологические налоги также захотят поднять – ведь для государства это всегда было приличной статьей доходов. К примеру, только за прошлый год предприятия сланцевой промышленности заплатили в госказну в виде налогов за использование окружающей среды не менее 670 млн евро.

Что касается назначения спецпредставителя, то этим вопросом было поручено заниматься министру регионального развития Мадису Калласу. Недавно я попытался уточнить у Калласа, чем все-таки будет заниматься спецпредставитель и поможет ли создание этой должности решить ряд накопившихся в регионе проблем. Из его ответа стало очевидно: никакого конкретного видения относительно обязанностей и полномочий представителя до сих пор нет. Также в коалиции никак не могут договориться – нужен ли свой представитель в правительстве только по вопросам Ида-Вирумаа или такие же представители необходимы и в других регионах, чего хотел бы сам министр. К сожалению, правительство не торопится заниматься Ида-Вирумаа. Одна из причин - основной костяк избирателей коалиционных партий проживает в других регионах страны.

Во время коалиционных переговоров было объявлено, что в Ида-Вирумаа будет назначен спецпредставитель правительства. Изначально было сказано, что спецпредставитель займется решением острых проблем региона, будет способствовать его развитию и оказывать всяческую помощь. С тех пор прошло два с половиной месяца, но кто займет эту должность и чем он будет заниматься, до сих пор неизвестно. Я, как, наверное, и многие другие, не понимаю – какая реальная польза для уезда будет от еще одного чиновника при правительстве. Мне также непонятно, зачем создавать еще одно рабочее место в госаппарате, когда правительство взяло четкий курс на жесткую экономию и всевозможные сокращения. Почему нельзя больше привлекать к обсуждению проблем и вопросов Ида-Вирумаа руководителей местных самоуправлений и предприятий?

Я не хотел бы казаться чересчур пессимистичным, однако ближайшее будущее региона вызывает серьезные опасения. На сегодняшний день безработица в Ида-Вирумаа самая высокая по стране. По людям сильно ударит повышение налогов и сокращение семейных пособий. Спа-отели давно заявляют о том, что не справляются из-за роста цен на электричество и снижения количества туристов. Например, отель Noorus в Нарва-Йыэсуу уже неоднократно был вынужден проводить сокращения персонала, а также закрывать принадлежащий ему другой спа-отель - Noorus Spa Inn - на зиму.

Планируемое повышение налога с оборота для гостиниц более чем в два раза может привести отели к банкротству, а саму отрасль туризма поставить на грань выживания. А это неизбежный удар по рабочим местам, имиджу региона, возможностям развития инфраструктуры и т.д. Это подтверждают и туристические предприятия Ида-Вирумаа, которые в конце мая в своем обращении к правительству подчеркнули, что повышение НСО для отелей принесет обратный эффект – налоговые поступления в бюджет сократятся. Отели будут вынуждены повысить цены, в результате чего количество посетителей снизится. Больше всего пострадают спа-отели Ида-Вирумаа, которые из-за войны уже лишились клиентов из России. Самое печальное, что повышение НСО может привести к необратимым последствиями - вымиранию сектора спа-отелей. Простаивая, оборудование сильно повреждается. Его восстановление потребует крупных вложений, которые собственники отелей не смогут себе позволить. Некоторые спа-отели в регионе уже этой осенью вынуждены будут сокращать персонал, чтобы успеть до окончания 2023 года, до вступления в силу повышения НСО – пока есть средства на выплату компенсаций. Очень хочется надеяться, что работа оппозиции по противостоянию принятию коалицией непродуманных решений принесет свои плоды. Уже сейчас коалиция вроде как готова пойти на уступки, отказавшись от первоначального плана повысить налог с оборота для гостиниц до 22%. Мы намерены добиваться более разумной ставки налога.

Нежелание правительства слушать и слышать местные власти и жителей региона вызывает у людей разочарование и порождает недоверие к властям. В течение последнего года государство постоянно транслирует жителям северо-востока свое настороженное отношение и страхи, постоянно требует доказывать свою лояльность. Попытки лишить постоянных жителей права голоса на местных выборах, фанатичная борьба с памятниками, переименование улиц в срочном порядке, отказ от инвестиций (как, пример, отложенные в дальний ящик планы по строительству четырёхполосного шоссе), поспешный и неподготовленный переход на обучение на эстонском языке — все это лишь увеличивает пропасть между жителями региона и государством. Общую напряженность повышают экономическая и региональная политика правительства, точнее, их отсутствие, демонстрация неспособности к диалогу. Позже, если правительство не пересмотрит свое отношение к региону и быстро не перейдёт от слов к действиям, могут понадобиться десятилетия, чтобы вернуть экономику хотя бы на докризисный уровень. А восстановление доверия к государству может занять куда больше времени.

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