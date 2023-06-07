Эффективнее американцев: как „Талибан“ уничтожает маковые поля в Афганистане

В этом году по сравнению с прошлым годовой урожай мака в стране может сократиться на 80%, считает Дэвид Мэнсфилд, ведущий эксперт по торговле наркотиками в Афганистане из британской компании Alcis, специализирующейся на спутниковом анализе.

Теперь же в крупных провинциях невооруженным глазом заметно резкое сокращение посевов опийного мака. Это же демонстрируют и снимки из космоса.

Афганистан производил более 80% опиума в мире. На героин, изготовленный из афганского опиума, приходится 95% рынка Европы.

Как представители талибов сообщили Би-би-си, строжайший запрет был введен из-за вредного воздействия опиума на население и потому что его распространение противоречит их религиозным убеждениям.

Любого, кто нарушит запрет, ждет уничтожение поля и наказание в соответствии с законами шариата.

В апреле 2022 года верховный лидер талибов Хайбатулла Ахундзада издал указ о строгом запрете на выращивание мака, из которого получают опиум - ключевой ингредиент героина.

Менее двух лет назад эти люди были повстанцами. Теперь они победили и находятся на стороне власти, выполняя приказы своего лидера.

Это талибский отряд по борьбе с наркотиками в провинции Нангархар, расположенной на востоке Афганистана. Его руководство предоставило Би-би-си редкую возможность понаблюдать за их работой.

Покончив с одним полем, они залезают в кузов пикапа и едут на следующую ферму.

Мужчины одеты в шальвар-камиз (традиционные афганские туники со свободными брюками). Большинство имеют длинные бороды, а у некоторых глаза подведены черным цветом. Все они вооружены, потому что периодически владельцы полей оказывают им сопротивление.

Всего за несколько минут Абдул с дюжиной товарищей уничтожают урожай мака, покрывавший небольшое поле. Их скорость впечатляет.

C автоматом Калашникова, перекинутым через левое плечо, и с большой палкой в правой руке, Абдул изо всех сил бьет по головкам маков. Стебли взлетают в воздух вместе с брызгами макового сока, источающими характерный резкий запах опиума в его самой сырой форме.

„Вполне вероятно, что посевы составят менее 20% от того, что было в 2022 году. Масштабы сокращения будут беспрецедентными“, - говорит он.

Вместо мака фермеры засеивают поля пшеницей, однако для них это гораздо менее выгодный вид сельского хозяйства, и многие говорят, что страдают финансово. Но некоторые все же нарушают запрет.

Когда отряд талибов приезжает уничтожать маковое поле фермера Али Мохаммада Миа, он смотрит с потрясенным выражением лица, как розовые цветы, зеленые семенные коробочки и сломанные стебли летят на землю.

Мы спрашиваем, почему он выращивал мак, несмотря на запрет.

„Если у вас дома нет еды, а ваши дети голодают, что вам еще делать, - говорит он. - У нас нет больших площадей. Если бы мы выращивали пшеницу, мы заработали бы только толику от того, что получили бы от продажи опиума“.

Как талибы относятся к уничтожению источника дохода своего голодающего народа, спрашиваем мы Тур Хана - командира патрульного отряда, с которым мы находимся в Нангархаре.

„Это приказ нашего лидера. Мы ему настолько верны, что если бы он приказал моему другу повесить меня, я бы согласился и сдался бы своему другу“, - говорит он.

Провинция Гильменд на юго-западе когда-то была маковым центром Афганистана. Там производилось более половины опиума в стране. В прошлом году, когда мы там были, мы видели участки земли, покрытые маковыми полями. На этот раз мы не можем обнаружить ни одного урожая.

Анализ Alcis показывает, что выращивание мака в Гильменде сократилось более чем на 99%.

„Снимки провинции Гильменд с высоким разрешением показывают, что площадь посевов мака сократилась до менее 1000 га, тогда как в прошлом году она составляла 129 000 га“, - говорит Дэвид Мэнсфилд.

Местные жители Гильменда также говорят, что теперь едва сводят концы с концами, и помощи от правительства нет.

Мы спрашиваем Забиуллу Муджахида, представителя правительства талибов, что его начальство делает для помощи людям.