Neste будет использовать топливо с низким уровнем выбросов на двух транспортных судах в Балтийском море(1)
В мае 2023 года два танкера, перевозящие возобновляемое дизельное топливо Neste из Финляндии в Швецию, перешли на судовое топливо с низким уровнем выбросов.
Танкеры Suula и Kiisla используют судовое топливо Neste Marine™ 0.1, произведенное на нефтеперерабатывающем заводе Neste в Порвоо, Финляндия. В этом случае возобновляемое сырье перерабатывается вместе с ископаемым в рамках обычного процесса очистки, и в результате получается топливо с составом и характеристиками, аналогичными обычному судовому топливу.
„Наша цель – поддержать судоходные компании в переходе к углеродной нейтральности. Год назад мы представили на рынке судовое топливо Neste Marine™ 0.1. Сейчас это топливо продается в Финляндии и Дании. Основываясь на целях Neste по сокращению выбросов на протяжении всей цепочки создания стоимости, мы начали транспортировку возобновляемого дизельного топлива двумя шведскими танкерами, которые используют судовое топливо с более низким уровнем выбросов“, - рассказала руководитель отдела судового топлива и услуг Neste Света Укконен.
Neste Marine™ 0.1 – это судовое топливо, обладающее сертификатом ISCC PLUS, и представляет собой решение с низким уровнем выбросов для морского бизнеса, включая грузовладельцев и фрахтователей. Использование этого топлива позволяет сократить выбросы парниковых газов до 80%* по сравнению с ископаемым топливом.
90% мировой торговли осуществляется по морю, поэтому морской транспорт является важной темой в мировой экономике. Международная морская организация поставила перед морским сектором амбициозные цели по сокращению выбросов и борьбе с изменением климата.
Сокращение выбросов в производственной цепочке Neste до 2040 года
„Мы работаем с поставщиками и партнерами над сокращением выбросов в нашей производственной цепочке“, - отметил вице-президент подразделения нефтепродуктов Neste Маркку Корвенранта.
Цель состоит в том, чтобы сократить косвенные выбросы парниковых газов по всей цепочке создания стоимости Neste (сфера охвата 3), в том числе при транспортировке продукции. К концу 2022 года Neste заменила четыре судна на более энергоэффективные. В марте 2023 года компания Neste объявила о заключении с Terntank договора аренды двух новых танкеров с низким уровнем выбросов для перевозки сырья и продукции.
*) Показатели устойчивости нового судового топлива подтверждены международным сертификатом „Sustainability and Carbon Certification“ (ISCC PLUS).
**) Сокращение выбросов доли продукта на биологической основе в течение жизненного цикла топлива по сравнению с ископаемым топливом. Методология расчета основана на Директиве II Европейского союза по возобновляемым источникам энергии (2018/2001/EC).
О компании Neste
Компания Neste (NESTE, биржа Nasdaq в Хельсинки) предлагает решения, которые помогают бороться с изменением климата и ускорить переход к экономике замкнутого цикла. Мы перерабатываем мусор и отходы в возобновляемое топливо и поставляем устойчивое сырье для производства пластмасс и в другие отрасли. Мы разрабатываем химическую переработку веществ для борьбы с глобальным пластиковым загрязнением. Мы являемся ведущим мировым производителем возобновляемого дизельного топлива и авиационного топлива. Наша цель на 2030 год – ежегодно сокращать выбросы парниковых газов клиентов на 20 миллионов тонн. Мы превратим топливный завод в финском Порвоо в самый экологичный нефтеперерабатывающий завод в Европе. Мы хотим достичь производства с нулевым выбросом углерода к 2035 году, а к 2040 году на 50% сократить выбросы СО2 в продаваемой продукции. Мы придерживаемся высоких стандартов в части цепочек поставок, сохранения биологического многообразия и защиты прав человека. Наша деятельность неоднократно была отмечена индексом устойчивости Dow Jones и высокими местами в рейтинге наиболее экологичных компаний мира Global 100. В 2021 году доход от продаж Neste составил 15,1 миллиарда евро.