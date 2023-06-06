„Пушкин ни в чем не виноват“. В отличие от Латвии, в Эстонии не собираются бороться с памятниками поэту

Сегодня, в день рождения Александра Пушкина, к памятнику приходили учителя русского языка с детьми, читали любимые стихи, фотографировались. Многие принесли цветы. Днем культурное русское общество „Надежда“ организовало встречу, на которой опять же все желающие могли почитать любимые стихи великого поэта. „Мы Пушкина знаем, любим, и он у нас есть“, - сказала Лариса Оленина, которая вела праздничную встречу. На уличном мероприятии звучала музыка, люди с большим удовольствием фотографировались у памятника. Организаторы для праздничного настроения приготовили реквизит для фото: перчатки, накидки, шляпы. Горожане шутили, что погода изменилась ради Пушкина: еще вчера дул ледяной ветер, а сегодня выглянуло солнце. Продавцы ближайших магазинов вышли на крыльцо и едва сдерживали порыв выйти к микрофону, чтобы тоже почитать любимые стихи поэта, которые, по их словам, они помнят с детства.

В Латвии памятник поэту перенесли из рижского парка Кронвальда на склад, чтобы позже передать его музею Союза художников Латвии. Причина: установка скульптуры в парке, „не соответствует нормативным актам“. Мужчина лет шестидесяти на вопрос, можете ли вы представить, чтобы в Эстонии что-то сделали с памятником Пушкина, ответил, что нет, здесь мы его очень любим и отстоим, если придется.

В Нарве улица, на которой сейчас установлена статуя поэта, носит его имя с 1949 года. В царское время уже была улица Пушкина, но она располагалась в другом месте. По рассказам гида Александра Опенко, есть основание верить, что какое-то время в Нарве жил Ганнибал, прадед Пушкина. Он также рассказал историю из далекого прошлого Нарвы, как однажды летом на улице Пушкина, а тогда она называлась Почтовой, потому что на ней находился Почтамт, случился казус: перевернулась телега, на которой перевозили свиней в клетке.