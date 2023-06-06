„Пушкин ни в чем не виноват“. В отличие от Латвии, в Эстонии не собираются бороться с памятниками поэту(38)
В Нарве есть улица Пушкина, и конечно, на ней установлен памятник Пушкину. На вопрос, нет ли мыслей что-то делать со статуей поэта, как, например, это сделала Латвия, Мадис Туудер, старший инспектор по охране объектов старины горуправы Нарвы ответил: „Пушкин ни в чем не виноват“. Сегодня 214-я годовщина со дня рождения поэта.
Сегодня, в день рождения Александра Пушкина, к памятнику приходили учителя русского языка с детьми, читали любимые стихи, фотографировались. Многие принесли цветы. Днем культурное русское общество „Надежда“ организовало встречу, на которой опять же все желающие могли почитать любимые стихи великого поэта. „Мы Пушкина знаем, любим, и он у нас есть“, - сказала Лариса Оленина, которая вела праздничную встречу. На уличном мероприятии звучала музыка, люди с большим удовольствием фотографировались у памятника. Организаторы для праздничного настроения приготовили реквизит для фото: перчатки, накидки, шляпы. Горожане шутили, что погода изменилась ради Пушкина: еще вчера дул ледяной ветер, а сегодня выглянуло солнце. Продавцы ближайших магазинов вышли на крыльцо и едва сдерживали порыв выйти к микрофону, чтобы тоже почитать любимые стихи поэта, которые, по их словам, они помнят с детства.
В Латвии памятник поэту перенесли из рижского парка Кронвальда на склад, чтобы позже передать его музею Союза художников Латвии. Причина: установка скульптуры в парке, „не соответствует нормативным актам“. Мужчина лет шестидесяти на вопрос, можете ли вы представить, чтобы в Эстонии что-то сделали с памятником Пушкина, ответил, что нет, здесь мы его очень любим и отстоим, если придется.
В Нарве улица, на которой сейчас установлена статуя поэта, носит его имя с 1949 года. В царское время уже была улица Пушкина, но она располагалась в другом месте. По рассказам гида Александра Опенко, есть основание верить, что какое-то время в Нарве жил Ганнибал, прадед Пушкина. Он также рассказал историю из далекого прошлого Нарвы, как однажды летом на улице Пушкина, а тогда она называлась Почтовой, потому что на ней находился Почтамт, случился казус: перевернулась телега, на которой перевозили свиней в клетке.
„Свиньи испуганно завизжали и стали безумно метаться, выламывая прутья клетки, - поделился историей Опенко. - Разломав клетку окончательно, свиньи выскочили на улицу и понеслись от страха, куда глаза глядят. Одни забежали в фотоателье, другие в цветочную лавку, третьи в булочную. Возница взвыл и побежал догонять свой убегающий товар. На помощь ему поспешили уличные свидетели происшествия. Через час поисков всех свиней собрали возле разломанной клетки. Пересчитали. Оказалось, одной не хватает. Снова прошлись по всем лавкам и кабакам на улице в поисках пропавшей свиньи, но так и не нашли беглянку. Подозрение в присвоении свиньи пало на владельца одной из таверн (случайный прохожий, якобы видел, что одна из свиней туда забегала). Однако никаких доказательств в присвоении чужого имущества найдено не было“.
Потом, по словам Опенко, по Нарве гуляла байка, что все посетители, кто отведывал яств в таверне, дверей которой в последний раз видели свинью, спрашивали, подмигивая у хозяина: „Нуус, что свиная отбивная из той самой свиньи?“ Хозяин таверны, уставший бороться с досужими слухами, весело отвечал: „Из той самой!“