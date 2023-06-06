Говорил ли Гитлер: „Мы тогда победим Россию, когда украинцы и белорусы поверят, что они не русские“?

В 2010 году мировой суд Перми после прокурорской проверки оштрафовал двух местных жителей, которые в рамках согласованной с городской мэрией акции „Мудрость мира“ разместили в городском транспорте стикеры с афоризмом „Мы тогда победим Россию, когда украинцы и белорусы поверят, что они не русские“. Прокуратура утверждала, что автор изречения — Адольф Гитлер.



В 2016 году в центре внимания российских СМИ оказался аусвайс — удостоверение, якобы принадлежавшее гауптштурмфюреру дивизии СС „Галиция“ Роману Колию и попавшее в руки российских журналистов. На развороте оно было украшено той же цитатой на немецком и украинском языках за подписью фюрера. Об этом в программе „Вести недели“ рассказал ведущий Дмитрий Киселёв.



В 2023 году видеоролик с цитатой выложили на официальной странице городской администрации Иркутска, сопроводив его хештегами #НетФашизму и #ЯНеЗналЧто.



В разные годы об этих случаях сообщали „Первый канал», „Российская газета», „Русская служба BBC», „Коммерсантъ» и РБК. Цитату можно встретить в „Живом журнале» и различных онлайн-коллекциях афоризмов.

Для начала о случае с аусвайсом. Подлинность документа, представленного Киселёвым, сразу вызвала большие вопросы. Как оказалось, фотография на ней действительно принадлежит гауптштурмфюреру СС, но не Роману Колию, а Вальтеру Шмидту, а сам документ в качестве сувенира можно купить на интернет-аукционе. В одном из следующих выпусков „Вестей недели“ Дмитрий Киселёв признал, что аусвайс оказался подделкой.