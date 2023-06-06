Говорил ли Гитлер: „Мы тогда победим Россию, когда украинцы и белорусы поверят, что они не русские“?
В Сети можно встретить высказывание, в котором говорится о важности влияния на самосознание восточнославянских народов. Мы проверили, действительно ли его автор — немецкий фюрер.
В 2010 году мировой суд Перми после прокурорской проверки оштрафовал двух местных жителей, которые в рамках согласованной с городской мэрией акции „Мудрость мира“ разместили в городском транспорте стикеры с афоризмом „Мы тогда победим Россию, когда украинцы и белорусы поверят, что они не русские“. Прокуратура утверждала, что автор изречения — Адольф Гитлер.
В 2016 году в центре внимания российских СМИ оказался аусвайс — удостоверение, якобы принадлежавшее гауптштурмфюреру дивизии СС „Галиция“ Роману Колию и попавшее в руки российских журналистов. На развороте оно было украшено той же цитатой на немецком и украинском языках за подписью фюрера. Об этом в программе „Вести недели“ рассказал ведущий Дмитрий Киселёв.
В 2023 году видеоролик с цитатой выложили на официальной странице городской администрации Иркутска, сопроводив его хештегами #НетФашизму и #ЯНеЗналЧто.
В разные годы об этих случаях сообщали „Первый канал», „Российская газета», „Русская служба BBC», „Коммерсантъ» и РБК. Цитату можно встретить в „Живом журнале» и различных онлайн-коллекциях афоризмов.
Для начала о случае с аусвайсом. Подлинность документа, представленного Киселёвым, сразу вызвала большие вопросы. Как оказалось, фотография на ней действительно принадлежит гауптштурмфюреру СС, но не Роману Колию, а Вальтеру Шмидту, а сам документ в качестве сувенира можно купить на интернет-аукционе. В одном из следующих выпусков „Вестей недели“ Дмитрий Киселёв признал, что аусвайс оказался подделкой.
Теперь о цитате. Тот текст, который в документе выдаётся за её немецкий оригинал, как показывают публикации в германоязычной прессе, имеет вообще мало общего с родным языком Гитлера и орфографией того времени. Журналисты Николай Клименюк и Алексей Ковалёв пришли к выводу, что составители фальшивого аусвайса совместили результат работы сразу двух онлайн-переводчиков — „Яндекса“ и Google. Это как минимум означает, что авторы документа не смогли или не захотели найти оригинал уже популярной к 2016 году в Рунете цитаты. „Проверено“ тоже не нашло немецкоязычную цитату из аусвайса или хотя бы грамотный вариант её перевода с русского на немецкий в других источниках — ни в проекте „Google Книги», ни в „Архиве интернета», ни в отдельных изданиях книг Гитлера на немецком языке.
Более того, и русскоязычный вариант цитаты „Мы тогда победим Россию, когда украинцы и белорусы поверят, что они не русские“ не встречается на сайтах раньше 2008 года, а в проекте „Google Книги“ впервые появляется в 1994 году — в работе Владимира Захаренкова и Михаила Шутова „Русский передел: очерки современной истории России». При этом в книге ничего не сказано ни об источнике фразы, ни об обстоятельствах, когда она была произнесена, — её просто приводят в качестве уместной по контексту цитаты. Журнал „Свет“ («Природа и человек“), сотрудниками которого были авторы, известен как познавательное издание „для народного чтения“ и никакого авторитета в научной среде не завоевал.
В публикации на сайте Генпрокуратуры РФ, посвящённой пермской акции 2010 года, вроде бы указан первоисточник цитаты: книга британского историка Хью Тревора-Роупера „Застольные разговоры Гитлера 1941–1944 годов“, впервые изданная в 1953 году. Она представляет собой компиляцию монологов фюрера, записанных его приближёнными. К содержанию этих изданий у сегодняшних учёных есть большие вопросы, но ни опровергнуть, ни подтвердить достоверность этих текстов сегодня нельзя ввиду отсутствия других свидетелей приведённых историком разговоров фюрера.
Однако дело тут даже не в подлинности книг. „Проверено“ не нашло в книге Тревора-Рупера ничего, похожего на искомую цитату, — ни на русском языке, ни в оригинале. Нет её и в основном источнике книги Тревора-Роупера — одноимённой работе Генри Пикера, стенографиста Гитлера (оба издания в России включены в Федеральный список экстремистских материалов). Отсутствует подобная фраза и в другом издании монологов Гитлера, записанных министерских советником Генрихом Хаймом. Более того, представление о белорусах как об этносе, который для победы нацизма якобы должен поверить в свою отдельную национальную идентичность, несколько противоречит цитате „ввиду отсутствия у них национального чувства, они в скором времени, по крайней мере в ближайшем поколении, могли бы быть полностью онемечены“.
Наиболее близкую по смыслу фразу можно встретить в приложении к одному из изданий книги Пикера, а именно — в „Замечаниях и предложениях по генеральному плану „Ост“ рейхсфюрера войск СС“. Но принадлежит она не Гитлеру, а эксперту министерства оккупированных восточных территорий Эрхарду Ветцелю: „Русскому из горьковского генерального комиссариата должно быть привито чувство, что он чем-то отличается от русского из тульского генерального комиссариата. Нет сомнения, что такое административное дробление русской территории и планомерное обособление отдельных областей окажется одним из средств борьбы с усилением русского народа“.
Тем не менее и эту цитату сложно назвать полным эквивалентом искомой. По всей вероятности, ошибка российских прокуроров с указанием работы Хью Тревора-Роупера в качестве источника цитаты происходит из книги российского журналиста и политического деятеля Максима Калашникова „Война с Големом» (2006). Журналист приводит несколько подлинных и дословных цитат из Тревора-Роупера и одну отсутствующую, несмотря на упоминание конкретного периода (лето 1941 года).
Таким образом, впервые искомая цитата обнаруживается только на русском языке в 1990-е годы, причём в неавторитетных источниках, что делает авторство Гитлера в её отношении крайне маловероятным.
Итог: Неправда