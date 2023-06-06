МНЕНИЕ | „Сгорел сарай – гори и хата“: Кремль взорвал Каховскую ГЭС ради коридора на Крым(157)
Если посмотреть на карту, то от Каховки до устья Днепра примерно 90 километров. Эта территория, где река очень узкая, и там можно наступать в сторону Мелитополя и Мариуполя, закрыв таким образом сухопутный транспортный коридор в Крым, отрезав российские вооруженные силы от основных логистических артерий, питающих армию. Взорвав дамбу в Каховке, российское командование косвенно признается в том, что никаких других способов защиты этой территории, кроме затопления и создания масштабной рукотворной экологической катастрофы, у него нет, отмечает журналист Сергей Ковальченко.
Вечером 5 июня 2023 года практически все мировые СМИ обсуждали возможное начало летнего украинского наступления. В Белгородской области уже какой день идут бои, под Бахмутом ВСУ теснят российскую армию. За день до этого минобороны РФ отчиталось об операции по уничтожению десятков танков противника под руководством самого главы генштаба Валерия Герасимова. Минувшей ночью выяснилось, что открытому бою с ВСУ на важнейшем оперативном направлении российское командование предпочло масштабную экологическую катастрофу ради сохранения коридора в Крым.