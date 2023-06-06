МНЕНИЕ | „Сгорел сарай – гори и хата“: Кремль взорвал Каховскую ГЭС ради коридора на Крым

Вечером 5 июня 2023 года практически все мировые СМИ обсуждали возможное начало летнего украинского наступления. В Белгородской области уже какой день идут бои, под Бахмутом ВСУ теснят российскую армию. За день до этого минобороны РФ отчиталось об операции по уничтожению десятков танков противника под руководством самого главы генштаба Валерия Герасимова. Минувшей ночью выяснилось, что открытому бою с ВСУ на важнейшем оперативном направлении российское командование предпочло масштабную экологическую катастрофу ради сохранения коридора в Крым .

Сообщение о взрывах на Каховской ГЭС появились в 02.35 утра 5 июня 2023 года. Уже через полчаса в пабликах писали, что ее плотина перестала существовать, а вода плотным потоком катится вниз по течению, затапливая на своем пути спящие деревни. В общей сложности в зоне затопления оказалось 80 населенных пунктов и районы города Херсона – „Корабел“ и „Остров“, их частично затопило, как и часть города Каховка. Нарушается водоснабжение территорий юга Украины, под угрозой охлаждение Запорожской АЭС. Уровень воды в Каховском водохранилище начал стремительно падать. Власти Херсонской области Украины заявили об эвакуации населения из зон затопления. Президент Украины Владимир Зеленский созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны. К 11.00 утра Каховская ГЭС полностью ушла под воду.