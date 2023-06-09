ФОТО | Линяют и спариваются: сейчас змеи наиболее активны?

В апреле-мае у многих змей начинается весенняя линька – постепенное отслаивание верхнего слоя кожи. Кожа змеи тогда становится тусклой, а рисунок на ней нечётким, мутнеет и глазное покрытие, отчего этот момент у змей называют периодом „голубых глаз“.

Весной у змей начинается самый активный период в жизни, когда, проснувшись после зимней спячки, они выползают наружу, чтобы погреться под весенним солнцем, и в это время стоит быть осторожным на лесных тропинках, чтобы случайно не наступить на уснувшую змейку. При этом, если она окажется гадюкой, а не безобидным ужом, то, защищаясь, может укусить неосторожного путника.

Нужна регулярная смена изнашивающейся кожи также и змеям – другой-то одежды у них нет, но, в отличие от человека, меняют верхний ороговевший слой эпидермиса они целиком за один раз.

Впрочем, человек тоже по-своему линяет, например, теряя в норме ежедневно от 40 до 80 волос, а верхний слой кожи – эпидермис – меняется у людей регулярно, обновляясь постепенно каждые 30-40 суток.

Владельцы домашних животных тоже хорошо знают, что такое линька, часто занимаясь очисткой ковров и диванов от вылезшей шерсти своих питомцев.

Подобным образом меняют одёжки и другие знакомые нам лесные животные , покрытые шерстью: белки, лисицы, куницы, лоси, медведи, кроме того по-разному линяют также птицы и даже насекомые.

Более светлую и длинную зимнюю шёрстку косуля вскоре вычешет, катаясь всем телом по траве или потёршись о ствол дерева, и вновь оденется в летний наряд с более короткой рыжеватой шерстью.

Одна из косуль, ещё не совсем избавившаяся от своей зимней шубки, повстречалась мне в таком полузимнем- полулетнем виде в мае.

Два раза в год линяют и косули, обрастая осенью зимней тёплой серой шерстью и сбрасывая её потом весной.

Про солнечного зайчика всем понятно: у него нечему линять – он же солнечный! А вот, например, настоящие зайцы – беляки и русаки – линяют два раза в год: осенью, готовясь к зиме, беляк становится совсем белым, и русак тоже слегка светлеет, весной же оба вида возвращаются к своему обычному летнему наряду. Про зайцев это даже дети знают.

В песне из кинофильма „Еще раз про любовь“ на стихи Роберта Рождественского есть такие строки: „А весной линяют разные звери. Не линяет только солнечный зайчик“.

В этот раз, отправившись в гости к знакомой гадючке, я застал её именно в такое время. Обычно спаривание змей происходит сразу после линьки, но в данном случае к свадьбе все уже собрались, осталось только перелинять.

Длительность этого периода у змей обычно 5—6 дней, но бывает и больше. И через десять дней на этом самом месте змей здесь я уже не нашёл, но обнаружил на камне старый роговой покров, по-видимому, сброшенный той самой гадючкой с голубыми глазами.

Когда новый слой кожи, образующийся под старым, становится достаточно крепким, змея начинает тереться о камни или корни деревьев, избавляясь от изношенного слоя, для этого она вначале проделывает отверстие в районе головы и затем вылезает из старой оболочки, как из чулка.

В другом месте, где каждый год мне встречаются змеи, грелась на солнце другая гадюка в обычном для неё наряде с зигзагообразным рисунком. Но, как видно, одёжка этой змейки поизносилась, рисунок кожи потускнел, а глаза помутнели, значит, и у неё настал период „голубых глаз“.

В этот период у змей нарушается аппетит, они становятся раздражительными и лучше к ним тогда не приближаться. Ладно, прийду сюда в другой раз.

Через десять дней сброшенной старой кожи змеи я здесь не нашёл, но зато увидел гадюку в другой одёжке, более светлой и яркой, может быть, это и есть обновившая гардероб знакомая гадюка. А настроение у неё после линьки, как видим, заметно улучшилось!

Хорошее настроение у гадючки ещё и потому, что у неё есть надёжный товарищ, защищающий её от других претендентов и других опасностей, а она уже выбрала себе жениха – и это он!

Обычно в период спаривания змеи образуют клубки, в которые в борьбе за право быть первым вокруг самки сплетаются несколько самцов. Часто в таких клубках бывает десяток и больше змей. Но иногда взрослый и сильный самец не допускает других претендентов, хотя и самка принимает активное участие в выборе жениха.

И у этой пары кажется всё будет хорошо.