МНЕНИЕ | Незаметное событие. Валерий Панюшкин о новом президенте в Латвии

И что? И ничего! Эпохальное это событие не сопровождалось никакими внешними проявлениями. Толпы ликующих сторонников Эдгара Ринкевича на улицах Риги не наблюдалось. Вот когда Латвия выиграла бронзовые медали на чемпионате мира по хоккею, ликующая толпа наблюдалась, и власти даже наскоро перед самым возвращением хоккейной сборной из Финляндии объявили общенациональный выходной. Запружена была площадь вокруг Монумента Свободы в Риге, люди ходили в хоккейной форме, включая стариков и детей, дудели в дуделки, трещали в трещалки, барабанили в барабаны, а самолет с хоккейной сборной на борту нарочно изменил маршрут, пролетел над центром города чуть ли не на бреющем полете, и толпа внизу ликовала.

А президент? Ну, что президент? Ну, подумаешь, президент… Сторонники бывшего президента не устроили никаких протестов на улицах, не сожгли ни одной покрышки, не объявили об отделении от Латвии ни одного из латвийских регионов. Никто не стрелял.

Сторонники нынешнего президента не устроили никаких погромов, никаких репрессий в отношении политический противников, никакой охоты на ведьм. Не взломали никакого бункера, не разграбили даже никакой резиденции бывшего президента, не продемонстрировали миру никакого золотого унитаза и никакого золотого унитазного ершика — скукота!

Не произошло серьезных перестановок в правительстве. Не перекрыли центральных улиц для инаугурации… Черт возьми, произошло событие, которое в жизни некоторых людей (в моей жизни, например) происходит раз в четверть века — и хоть бы хны! Хоть бы кто, кроме Эдгара Ринкевича и ближайших его соратников, выпил хоть по бокалу шампанского. Нет, ничего!