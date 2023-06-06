ВИДЕО | Все как у людей: брачные игры этих красивых птиц попали в объектив фотографа

Большая поганка, или чомга – это одна из самых интересных птиц в Эстонии. Особенно примечательны чомги весной в брачный период, как из-за своего внешнего вида, так и поведения, а именно - самих брачных игр. Весной на голове у чомги вырастают „ушки“ – два тёмных пучка перьев, а вокруг шеи рыжий „воротничок“. Все это придает чомге такой удивительный вид. Зимой у них нет этих украшений.

Самое же интересное в чомге – это их брачные игры, которые проходят на воде и подчинены строгим правилам. Брачующиеся плавают навстречу друг к другу, распускают „воротнички“, трясут головами. Затем они преподносят друг другу подарки – пучки водорослей. Затем пара строит прямо на воде плавучее гнездо, которое служит также брачным ложем. После спаривания пара совместными усилиями достраивает гнездо, куда самка откладывает 2-4 яйца. В Эстонии чомги являются весьма распространённым видом и их можно встретить на водоемах с обильной растительностью. На видео запечатлены брачные игры чомг в Хаапсалуском заливе. В 2020-м году чомга была выбрана птицей года Эстонии.