МНЕНИЕ | Даниил Куракин митрополиту Евгению: Вы опять напрашиваетесь на лишение ВНЖ

Создав человека по образу и подобию своему, христианский бог должен был также учесть и биологическую предрасположенность некоторых людей создавать тесные взаимоотношения с представителями своего пола. Заявление Митрополита Евгения - мерзкий гомофобный призыв к ненависти, который в любой другой цивилизованной стране стал бы предметом внимания правоохранительных органов, отмечает в своей статье гражданский активист Даниил Куракин.