Мнение
06.06.2023, 12:03

МНЕНИЕ | Даниил Куракин митрополиту Евгению: Вы опять напрашиваетесь на лишение ВНЖ

 
Даниил Куракин
НКО "Открытая Республика"
Даниил Куракин, митрополит Евгений. Коллаж
Даниил Куракин, митрополит Евгений. Коллаж
ФОТО: Delfi Meedia

Создав человека по образу и подобию своему, христианский бог должен был также учесть и биологическую предрасположенность некоторых людей создавать тесные взаимоотношения с представителями своего пола. Заявление Митрополита Евгения - мерзкий гомофобный призыв к ненависти, который в любой другой цивилизованной стране стал бы предметом внимания правоохранительных органов, отмечает в своей статье гражданский активист Даниил Куракин.

Борьба представителей церкви с однополыми браками это явление, которое миру не ново, однако в Эстонии, где подавляющее большинство людей не верят ни в каких богов, позиционировать церковь и Библию как единственный легитимный институт морали очень странно.

Однако к заявлениям разных религиозных деятелей в Эстонии и отношение должно быть разное. Одно дело, когда Урмас Вильма, архиепископ местной лютеранской церкви, огорчается решением правительства „отобрать“ у христиан понятия традиционного брака, высказывая этим мнение церкви, а другое дело когда глава Эстонской православной церкви Московского патриархата называет расширение прав человека „содомитским грехом“ и призывает Рийгикогу не принимать закон о равенстве брака.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии