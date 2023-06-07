Рак кожи - страшная реальность: школьная медсестра из Таллинна придумала солнечный круг для его профилактики(6)
Школьная медсестра Кюлли Рейнсалу, работающая в Tallinna Koolitervishoid, разработала интерактивный набор методических инструментов для профилактики рака кожи, вызываемого УФ-излучением, а также для повышения осведомленности на данную тематику. Материалы скоро будут доступны в Интернете, и другие школьные медсестры смогут использовать их в своей работе.
Подготовленные медсестрой Открытой школы Кюлли Рейнсалу инфоматериалы служат нескольким целям. Речь идет как о ее магистерской работе в Таллиннской высшей школе здравоохранения, так и о повседневной деятельности эстонской школьной медсестры, что является частью общеевропейской кампании.
„Изначально моя магистерская работа должна была быть о синдроме эмоционального выгорания медсестер во время пандемии COVID-19. В этот период я сама работала и в Ида-Таллиннской центральной больнице, и в Медицинском центре Qvalitas, и мне довелось на собственном опыте испытать, что значит работать на передовой. Но в какой-то момент я уже трудилась школьной медсестрой, опыт борьбы с пандемией коронавируса отошел на задний план, и я вдруг почувствовала, что больше не хочу заниматься этой темой. Тогда профессор Кристи Раннус предложила мне идею Европейского общества медицинских сестер в сфере онкологии по организации кампанию по профилактике рака, где каждый календарный месяц даются рекомендации, как снизить риск заболевания раком“, — сказала Кюлли Рейнсалу, выбравшая своей темой рак кожи.
„В связи с этим моя рекомендация: избегайте пребывания под прямыми солнечными лучами, защищайте себя от УФ-излучения и не загорайте в солярии“.
Чем скорее, тем лучше
В связи между раком кожи и солнцем нет ничего нового, но, по словам школьной медсестры, тем не менее ежегодно в Европе от злокачественной опухоли кожи, или меланомы, умирает более 20 тысяч человек. „Следовательно, говорить об опасности УФ-излучения нужно начинать как можно раньше – еще в школе, и школьная медсестра обязательно должна быть среди работников здравоохранения, помогающих повышать осведомленность об этом. Нам нужно учиться защищать свою кожу с раннего возраста“, — подчеркивает Рейнсалу.
По ее словам, школьные медсестры, конечно, говорили об опасности солнечного излучения, но в школьном здравоохранении этой теме не уделялось должного внимания. „Причиной может быть, прежде всего, то, что в период наибольшей интенсивности излучения – то есть летом – школьные коллективы находятся на каникулах. А также, может быть, не было подходящих для этой тематики средств, чтобы разговаривать с детьми“, — говорит школьная медсестра Кюлли Рейнсалу. Она надеется, что этот пробел будет заполнен разработанным ею солнечным кругом, который имеет вращающийся диск и, вращая его, можно увидеть по календарным месяцам и временам суток, что необходимо сделать, чтобы защитить себя. „Отсюда можно увидеть, следует ли вам оставаться в тени, носить солнцезащитные очки и головной убор, использовать солнцезащитный крем в течение выбранного периода времени“, — перечисляет Рейнсалу. „Школьная медсестра может показывать этот солнечный круг у себя в кабинете – он красочный и с картинками, сделанными так, как это нравится детям“.
Ошибочные понимания никуда не исчезли
Солнечный круг также будет размещен в интернет-среде, где его также можно использовать виртуально, а также подготовленный Кюлли Рейнсалу набор инструментов для профилактики рака, содержащий полезные видеоролики, различные приложения и иллюстративные материалы о воздействии УФ-излучения и защите кожи. По словам школьной медсестры, по этим темам до сих пор существует много заблуждений. „Даже когда дело доходит до использования солнцезащитного крема, то люди думают, что если они наносят его, выходя утром на улицу, то проблема будет решена. На самом деле, мы не можем правильно нанести крем везде, где это необходимо. Так что его нужно использовать несколько раз в течение дня. И, конечно же, после купания – даже если на этикетке написано, что крем водостойкий“. Для детей Рейнсалу рекомендует использовать защитный крем с SPF не менее 30, но с фактором защиты 50 еще безопаснее – особенно если речь идет об очень светлой коже. И важно, чтобы на упаковке была указана защита как от UVA-, так и от UVB-лучей, потому что, если излучение UVA проникают глубоко в слои кожи, то лучи UVB приносят поверхностный ожог.
Школьная медсестра предупреждает, что на самом деле УФ-излучение может проходить через морскую воду, облачный покров и даже в некоторой степени через одежду. „Сегодня есть также одежда для плавания с защитой от ультрафиолета, которые я опять же рекомендую прежде всего для детей. Кроме того, вы должны обязательно прикрывать голову от солнечных лучей, ведь солнечный удар — это не единственный риск – потому что макушка тоже может обгореть, как и верхушки ушей. Также необходимо беречь глаза и нежную кожу вокруг глаз – здесь помогут качественные солнцезащитные очки с защитой от ультрафиолета“.
Кюлли Рейнсалу признает, что, хотя о меланоме и воздействии солнца говорят в основном летом, эта тема актуальна и в другое время года. „Благодаря солнечному кругу легко увидеть, как солнце влияет на человека в определенное время. Очень полезны приложения с УФ-индексом, где также можно увидеть, насколько высок уровень излучения“, — добавляет она.
„Жареная“ кожа некрасива
По словам школьной медсестры, привычки загорать определенно значительно улучшились – например, ощутимо меньше пользователей соляриев по сравнению с парой десятилетий назад. Сейчас уже мало кто полагает, что получить пару солнечных ожогов и облезлую кожу — это часть типичного летнего отдыха. „Достаточно 1-2 раза обгореть на солнце, и риск меланомы уже выше“, — предупреждает школьная медсестра и успокаивает, что получить желаемый загорелый цвет лица можно даже при использовании солнцезащитного крема. „Кожа все еще в какой-то степени загорает, но не обгорает. „Пережаренная“ до покраснения кожа, которая после начинает шелушиться, в результате такого повреждения может покрыться пятнами. Так что, помимо риска заболеть раком, после такого злоупотребления солнцем кожа человека выглядит некрасивой и неравномерной“.
При этом Рейнсалу считает, что стоит выработать здоровые нормы поведения как можно раньше – тогда идеалом красоты следующих поколений не будет обгоревшее коричневое тело. „Дети склонны прислушиваться к советам по поводу здоровья, с удовольствием пользуются солнцезащитным кремом и при необходимости напоминают об этом родителям“, — может подтвердить из своего опыта школьная медсестра. Подготовленные Кюлли Рейнсалу информационные материалы о воздействии УФ-излучения и солнечный круг скоро будут доступны на домашней странице Tallinna Koolitervishoid, кроме того, все школьные медсестры смогут приобрести этот солнечный круг в качестве учебного пособия.