Рак кожи - страшная реальность: школьная медсестра из Таллинна придумала солнечный круг для его профилактики

Подготовленные медсестрой Открытой школы Кюлли Рейнсалу инфоматериалы служат нескольким целям. Речь идет как о ее магистерской работе в Таллиннской высшей школе здравоохранения, так и о повседневной деятельности эстонской школьной медсестры, что является частью общеевропейской кампании.

„Изначально моя магистерская работа должна была быть о синдроме эмоционального выгорания медсестер во время пандемии COVID-19. В этот период я сама работала и в Ида-Таллиннской центральной больнице, и в Медицинском центре Qvalitas, и мне довелось на собственном опыте испытать, что значит работать на передовой. Но в какой-то момент я уже трудилась школьной медсестрой, опыт борьбы с пандемией коронавируса отошел на задний план, и я вдруг почувствовала, что больше не хочу заниматься этой темой. Тогда профессор Кристи Раннус предложила мне идею Европейского общества медицинских сестер в сфере онкологии по организации кампанию по профилактике рака, где каждый календарный месяц даются рекомендации, как снизить риск заболевания раком“, — сказала Кюлли Рейнсалу, выбравшая своей темой рак кожи.

„В связи с этим моя рекомендация: избегайте пребывания под прямыми солнечными лучами, защищайте себя от УФ-излучения и не загорайте в солярии“.

Чем скорее, тем лучше

В связи между раком кожи и солнцем нет ничего нового, но, по словам школьной медсестры, тем не менее ежегодно в Европе от злокачественной опухоли кожи, или меланомы, умирает более 20 тысяч человек. „Следовательно, говорить об опасности УФ-излучения нужно начинать как можно раньше – еще в школе, и школьная медсестра обязательно должна быть среди работников здравоохранения, помогающих повышать осведомленность об этом. Нам нужно учиться защищать свою кожу с раннего возраста“, — подчеркивает Рейнсалу.