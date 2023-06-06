ВИДЕО | Каховская ГЭС разрушена, Украина обвинила в подрыве станции Россию. Что известно на данный момент

Еще 24 февраля 2022 года, когда российское вторжение в Украину только началось и привело к стремительному захвату юга Херсонской области, глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов сразу же дал приказ восстановить подачу воды по Северо-Крымскому каналу.

„В Крыму проживают 2,5 млн человек. [Власти Украины] взяли и воду отрубили. Войскам пришлось зайти и воду открыть в Крым. Вот как пример логики наших действий. Не сделали бы вот этого действия - не было бы других“, - 14 октября 2022 года Владимир Путин, находясь в Астане, в очередной раз объяснял, почему война идет по плану, а российские войска делают все грамотно.

Специальный корреспондент Би-би-си Илья Барабанов - о том, как российские власти праздновали возвращение воды в Крым, но теперь не переживают, что она может пропасть.

Советник главы офиса президента Украины Дарья Заривная заявила, что цель „подрыва Каховской ГЭС россиянами“ - сорвать наступление сил обороны Украины. „Также подрыв Каховской ГЭС означает, что Крым останется без воды“, - написала она. Глава аннексированного Севастополя Михаил Развожаев утверждает, что повреждения ГЭС не скажутся на водоснабжении города.

В то же время глава назначенной властями России оккупационной администрации Новокаховского района Херсонской области Владимир Леонтьев в беседе с российскими государственными СМИ отрицал подрыв ГЭС. Однако немного позже он сказал, что в результате „ночных ударов“ разрушены задвижки, а сейчас происходит неконтролируемый сброс воды ниже по течению. Позже российская сторона сообщила о разрушении 11 из 28 пролетов станции.

Украинское оперативное командование „Юг“ обвинило в подрыве Каховской ГЭС российские войска. „В настоящее время уточняется масштаб разрушения, скорость и объем воды, вероятные районы подтопления. Все службы работают“, - говорится в сообщении ВСУ.

О подрыве дамбы Каховской ГЭС во вторник утром сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. В семь утра он сказал, что вода достигнет критического уровня через пять часов.

В то время Аксенов, собственно, и не скрывал, что восстановление водоснабжения Крыма было одной из целей развязанной войны. Предполагалось, что разблокировка канала позволит сэкономить десятки миллиардов рублей и поможет восстановить сельское хозяйство на полуострове.

Сенатор Ольга Ковитиди раздала тогда не одно интервью о том, как скоро на полуострове, как в советские годы, будут снова выращивать рис и кукурузу. Пропаганде было что праздновать.

Теперь российские чиновники наперегонки бросились объяснять, что на Крыме случившееся никак не скажется. Так называемый „мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев“, еще утром уверявший РИА Новости, что с плотиной все в порядке, теперь говорит, что угрозы обезвоживания канала нет. А губернатор Севастополя Михаил Развозжаев утверждает, что все будет в порядке, потому что водохранилища на полуострове заполнены, как будто вода в них берется не из канала.

Одним из последствий разрушения Каховской ГЭС с высокой степенью вероятности станет то, что полуостров вновь останется без воды. Осталось дождаться, когда российские чиновники заговорят о том, что не очень-то Крыму эта вода и нужна была.

Эвакуация населения

По словам главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, из опасных районов, где происходит затопление, началась эвакуация местного населения.

Есть угроза затопления на правобережной части Днепра для таких населенных пунктов: села Николаевка, Ольговка, Львово, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Понятовка, Приднепровский, Садовый, частично город Херсон - остров Корабел.

Первый эвакуационный поезд отправится из Херсона в 12:00, говорится в телеграм-канале компании „Укрзализныця“.

С российской стороны об эвакуации пока не сообщали. Владимир Леонтьев утверждает, что эвакуация населения пока не требуется.

„Угрозы гибели города и населенных пунктов нет. Однако уже сейчас затоплены канализационные станции, разрушена часть линий электропередачи в силу того, что вода неконтролируемо сбрасывается мощнейшим потоком, - заявил он. - По прогнозам, в течение 72 часов вода упадет до обычного уровня. Но нам нужно пережить эти 72 часа“.

Риски для Запорожской АЭС

Украинский „Энергоатом“ сообщил о рисках „отрицательных последствий“ подрыва Каховской ГЭС для Запорожской АЭС. „Вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала подкормку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС“, - говорится в сообщении организации.

При этом пока в „Энергоатоме“ говорят, что „ситуация контролируется“.

Непосредственной угрозы ядерной безопасности Запорожской атомной электростанции из-за разрушения Каховской ГЭС нет, заявили в МАГАТЭ. Там указали, что в курсе сообщений о повреждении плотины, и сообщили, что следят за ситуацией.