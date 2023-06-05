ВИДЕО | Лукашенко нацелился на Калининградскую область?(6)
Видео, на котором президент Беларуси намекает на то, что был бы не против увидеть Калининградскую область в составе Беларуси, выложили несколько новостных Telegram-каналов.
В начале рабочей недели президент Беларуси Лукашенко встретился с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым - последний приехал в Беларусь с визитом.
Президент Беларуси объявил, что у Беларуси и Калининградской области „древние и прочные отношения во всех сферах“ и что при СССР „Беларусь отвечала за Калининградскую область“. Потом Лукашенко сказал, что именно поэтому всегда называл ее „своей“ и попросил россиян, чтобы „не подумали, что мы претендуем захватить Калининградскую область“. Впрочем, он тут же добавил, что „наверное, это было бы не хуже, если бы Калининградская область была ближе“.