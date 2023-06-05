Мнение
05.06.2023, 15:20

МНЕНИЕ | Реформисты, берегите не деньги, а человеческие жизни

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Мануэла Пихлап
Старейшина района Пыхья-Таллинн (Центристская партия)
Трамвай в Таллинне
Трамвай в Таллинне
ФОТО: Rauno Volmar

Реформист и руководитель фракции Партии реформ в Таллиннском горсобрании Пяртель-Пеэтер Пере хоть неоднократно и говорил о необходимости достижения цели „нулевой смертности от ДТП в год“, однако на самом деле нули появились лишь в бюджете. И в результате этого будут новые человеческие жертвы, отмечает старейшина Пыхья-Талинна Мануэла Пихлап (Центристская партия).

Партия реформ в течение последнего года предприняла ряд шагов, наносящих ущерб развитию транспортного сектора и улучшению безопасности дорожного движения — как в государстве в целом, так и конкретно в Таллинне. Если дела так пойдут и дальше, то нас ждёт будущее не только со множественными колдобинами на дорогах, но и многочисленными жертвами ДТП, а все достигнутые до сих пор успехи будут утрачены.

Если в государственной программе обслуживания дорог для перестройки опасных участков на нынешний год запланировано 4,7 млн евро, то уже в следующем и последующем годах эта сумма будет равняться нулю. Расходы на обслуживание дорог к следующему году в целом сократятся по сравнению с нынешним годом примерно на 50 млн евро, а к последующему году на 100 млн евро.

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