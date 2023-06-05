МНЕНИЕ | Реформисты, берегите не деньги, а человеческие жизни(3)
Реформист и руководитель фракции Партии реформ в Таллиннском горсобрании Пяртель-Пеэтер Пере хоть неоднократно и говорил о необходимости достижения цели „нулевой смертности от ДТП в год“, однако на самом деле нули появились лишь в бюджете. И в результате этого будут новые человеческие жертвы, отмечает старейшина Пыхья-Талинна Мануэла Пихлап (Центристская партия).
Партия реформ в течение последнего года предприняла ряд шагов, наносящих ущерб развитию транспортного сектора и улучшению безопасности дорожного движения — как в государстве в целом, так и конкретно в Таллинне. Если дела так пойдут и дальше, то нас ждёт будущее не только со множественными колдобинами на дорогах, но и многочисленными жертвами ДТП, а все достигнутые до сих пор успехи будут утрачены.