МНЕНИЕ | Реформисты, берегите не деньги, а человеческие жизни

Партия реформ в течение последнего года предприняла ряд шагов, наносящих ущерб развитию транспортного сектора и улучшению безопасности дорожного движения — как в государстве в целом, так и конкретно в Таллинне. Если дела так пойдут и дальше, то нас ждёт будущее не только со множественными колдобинами на дорогах, но и многочисленными жертвами ДТП, а все достигнутые до сих пор успехи будут утрачены.