Экс-чемпион мира не попал в призеры турнира на Сааремаа

С серьезными трудностями Пономарев столкнулся уже в третьем туре, когда уступил финскому мастеру Тойво Кейнанену. Поражение в 8-м туре от молодого украинца Владислава Ларкина оставило рейтинг-лидера и вовсе без надежд на призовое место турнира на Сааремаа. В то же время Юрий Кузубов продемонстрировал стабильную игру и прошел дистанцию в 11 туров без поражений, сделав лишь две ничьих с представляющим Македонию Кириллом Георгиевым и экс-претендентом на мировую шахматную корону Алексеем Шировым (Испания).

Второе место в турнире занял литовец Паулюс Пултинявичюс, весной выигравший два турнира в Таллинне. Бронза у ветерана эстонских шахмат Яана Эльвеста, который в настоящее время представляет в соревнованиях США. 61-летний чемпион Шахматной Олимпиады еще в составе сборной СССР сумел набрать 8 очков при лишь одном поражении (от чемпиона Кузубова). Сильнейшим из нынешних представителей Эстонии оказался Александр Володин (13-е место, 7,5 очков).

В турнире принимали участие 113 шахматистов, в том числе 19 гроссмейстеров.

Руслан Пономарев родился в 1983 году в Горловке (Донецкая область), в 2002 году выиграл чемпионат мира ФИДЕ по нокаут-системе, одолев в финале львовянина Василия Иванчука. В дальнейшем дважды становился чемпионом Шахматной Олимпиады в составе сборной Украины, в 2010 году выиграл супертурнир в Дортмунде.

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