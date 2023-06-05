МНЕНИЕ | Учитель из Причудья об отмене русской культуры: Пушкин, Барклай, до свидания, давай!

Нарвский журналист Роман Викулов, полемизируя с публицистом Андреем Кузичкиным в статье „Нарва не хочет в Россию…“, предлагает читателям на удивление взвешенный и неангажированный взгляд на житье-бытье приграничного города. Прям, как глоток свежего воздуха. Захотелось и своими мыслями поделиться. Подустал я от засилья в нашем медиапространстве пишущей братии, готовой колебаться вместе с линией партии и демонстрировать гипертрофированную лояльность властям. Видимо, скоро русскоязычным авторам, не желающим беспрестанно посыпать голову пеплом и скандировать „одобрямс“, придется, как первым христианам, по катакомбам прятаться. Пусть пока не физическим, а духовным, но от этого, право, не легче.

Вспомнилась история с надписями на футболках нашего президента и нарвской учительницы, когда в угоду сиюминутной политической конъюнктуре вульгарное наименование мужского детородного органа из матерного слова превратили в благопристойный и востребованный мем. Мне вот подумалось, а если завтра на моей одежде будет красоваться нечто вроде „F* You, Härra President!“ или „Kaja Kallas, mine p*e“, оценят ли зрители и читатели подобную креативность? Удостоит ли министр образования мой творческий потуг своим вниманием и поддержкой? Мол, свобода самовыражения и все такое. Что-то мне подсказывает, что большинство здравомыслящих людей в недоумении отшатнутся от горе-автора, посчитав, что у него явные проблемы со вкусом. А возможно, и с головой.