МНЕНИЕ | Учитель из Причудья об отмене русской культуры: Пушкин, Барклай, до свидания, давай!(35)
Вчера нашим южным соседям „Дождь“ не ко двору пришелся, а сегодня Пушкин в чем-то провинился. Видимо, в том, что он не Байрон. В общем, зачисткой страны от военных мемориалов латыши не ограничилось. Решили заодно и ростки чужеродной культуры выкорчевывать, коли уж шанс подвернулся! - пишет колмунист Алексей Шлендухов.
Нарвский журналист Роман Викулов, полемизируя с публицистом Андреем Кузичкиным в статье „Нарва не хочет в Россию…“, предлагает читателям на удивление взвешенный и неангажированный взгляд на житье-бытье приграничного города. Прям, как глоток свежего воздуха. Захотелось и своими мыслями поделиться. Подустал я от засилья в нашем медиапространстве пишущей братии, готовой колебаться вместе с линией партии и демонстрировать гипертрофированную лояльность властям. Видимо, скоро русскоязычным авторам, не желающим беспрестанно посыпать голову пеплом и скандировать „одобрямс“, придется, как первым христианам, по катакомбам прятаться. Пусть пока не физическим, а духовным, но от этого, право, не легче.