ОТ РЕДАКЦИИ | Докуда доведет язык вражды?(14)
В Эстонии есть действующая Конституция и Уголовный кодекс. Зачем же нужен закон про „язык вражды“?
После мартовских выборов в Эстонии снова заговорили о необходимости закона, запрещающего „враждебную риторику“ (hate speech), и соответствующий законопроект сейчас проходит согласование. Про введение такого закона в Эстонии ведутся разговоры уже почти десять лет, периодически про него забывают, периодически снова достают из пыльного сундука как старую пронафталиненную шубу.
Один из главных аргументов сторонников нового закона состоит в том, что Эстония будто бы является одной из последних стран Евросоюза, где такого нормативного акта еще нет. Этот аргумент выглядит не очень прочным. В Эстонии действительно нет многого, что есть в других странах. Например, в некоторых итальянских городах существует закон, который обязывает владельцев собак выгуливать своих питомцев не менее трех раз в день, а на вокзалах во Франции запрещено долго целоваться, чтобы не задерживать отправление поезда. Это, однако, не означает, что мы должны последовать примеру других. Идеалом стало бы, если бы законы страны писались таким образом, что их понял бы среднестатистический гражданин этой страны. И чтобы государство при этом постаралось как можно меньше вмешиваться в ежедневную жизнь своих граждан, не громоздя на их пути различные, пусть и законные, препятствия.
Конечно, призывы к насилию или дискриминации ни в коем случае нельзя считать „свободой слова“, и защищать такую „свободу“ не следует. Но дело в том, что такие призывы уже запрещены Конституцией и Пенитенциарным кодексом, этого достаточно, чтобы призвать нарушителя к ответственности. Уязвимые группы людей можно защищать в пределах нынешнего эстонского законодательства, просто чиновникам и правоохранителям следует активнее заниматься делами, когда этого требует ситуация, а не тогда, когда трагические события уже произошли и жертве преступления уже не помочь. Для тех, кто не готов уважать чужие границы, следует эти границы четко обозначить, и если слово используют как орудие преступления, соответствующим органам следует действовать, а не убеждать жертву, что она что-то поняла не так или что нарушитель „не это имел в виду“.
Существует большой риск, что после принятия нового закона в Эстонии возникнут проблемы с интерпретацией и исполнением закона о языке вражды, поэтому кажется разумным, чтобы основой для наказания за такой проступок оставалось нынешнее уголовное право.
Партии, победившие на мартовских выборах, получили от избирателей сильный мандат, чтобы иметь возможность работать на благо страны, проводить полезные реформы и ввести необходимые законы. Едва ли то, чем сейчас заняты наши политики, соответствует ожиданиям большинства людей, отдавших им свой голос, потому что среднестатистический житель Эстонии понимает под улучшением жизни изменения, которые приведут к его личному благополучию. Поможет ли обрести такое благополучие введение закона о запрете „языка вражды“? Время покажет.