ОТ РЕДАКЦИИ | Докуда доведет язык вражды?

После мартовских выборов в Эстонии снова заговорили о необходимости закона, запрещающего „враждебную риторику“ (hate speech), и соответствующий законопроект сейчас проходит согласование. Про введение такого закона в Эстонии ведутся разговоры уже почти десять лет, периодически про него забывают, периодически снова достают из пыльного сундука как старую пронафталиненную шубу.

Один из главных аргументов сторонников нового закона состоит в том, что Эстония будто бы является одной из последних стран Евросоюза, где такого нормативного акта еще нет. Этот аргумент выглядит не очень прочным. В Эстонии действительно нет многого, что есть в других странах. Например, в некоторых итальянских городах существует закон, который обязывает владельцев собак выгуливать своих питомцев не менее трех раз в день, а на вокзалах во Франции запрещено долго целоваться, чтобы не задерживать отправление поезда. Это, однако, не означает, что мы должны последовать примеру других. Идеалом стало бы, если бы законы страны писались таким образом, что их понял бы среднестатистический гражданин этой страны. И чтобы государство при этом постаралось как можно меньше вмешиваться в ежедневную жизнь своих граждан, не громоздя на их пути различные, пусть и законные, препятствия.