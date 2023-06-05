Эхо газовой войны. Россия на неделю сократит поставки газа в Европу до рекордного минимума

До сих пор российский газ не попадал под масштабные европейские санкции против России за войну в Украине, поскольку ЕС к моменту вторжения плотно сидел на российской газовой игле.

Но как и с большой войной против Украины, блицкриг Кремля не удался. ЕС выстоял и теперь задумывается о контрнаступлении.

„Газпром“ в течение года сократил поставки в ЕС почти на 80%. Европа погрузилась в энергетический кризис, который разогнал инфляцию и затормозил экономический рост. Страны ЕС потратили более 750 млрд евро на поддержку населения и промышленности.

Путин развязал газовую войну против Европы еще за полтора года до того, как отправил свою армию на завоевание соседней Украины. И вплоть до прошлой осени на всех фронтах этой газовой войны Россия наступала, а Европа оборонялась.

И в-третьих, если до сих пор Кремль отключал газопроводы, ведущие напрямую к заявленным врагам вроде Германии в случае с „Северным потоком“ или Польши с „Ямал-Европой“, то „Турецкий поток“ проходит через Турцию - одного из немногих партнеров российского президента Владимира Путина, изолированного от развитого мира после вторжения в Украину.

Во-вторых, „Газпром“ никак не привыкнет к жизни без крупнейшего, ближайшего и богатейшего европейского рынка, альтернативы которому в ближайшие годы, а то и десятилетия найти не получится.

Во-первых, Европа привыкает к жизни без „Газпрома“, нашла ему альтернативы, и с каждым контрактом на поставку сжиженного газа из Катара или США у нее все меньше поводов для беспокойства. ЕС давно смирился с перспективой полного отключения от российского газа и научился экономить.

Примерно так же начиналось обострение газовой войны Кремля с Европой осенью 2022 года, когда „ Газпром “ отключил главный газопровод в ЕС „ Северный поток “ на профилактику, а потом отказался включать его обратно. С тех пор ЕС получает российский трубопроводный газ только через Украину и Турцию.

Но вот прошло полтора года, и некоторые из 27 стран блока уже предлагают навсегда отказаться от выключенных Россией газопроводов. Предложение обсуждалось на последней встрече „Большой семерки“, но пока не нашло единодушной поддержки.

Смелости европейцам придает тот факт, что за прошедшую зиму Европа свыклась с новой реальностью, в которой она больше не зависит от поставок энергоносителей из России. И возвращаться в довоенное время не намерена.

Более того, Европа в перспективе готовится практически полностью отказаться от газа, не только российского, но и пришедшего ему на замену американского и катарского. Поэтому она почти не подписывает долгосрочных соглашений о закупках сжиженного газа, предпочитая покупать на спотовом рынке по текущим ценам, и делает ставку на возобновляемую и атомную энергетику.

А потребление газа падает само собой - вслед за рекордным ростом цен на него вследствие российской блокады.

„Резкий скачок цен убил спрос со стороны промышленности и заставил энергетиков переключиться на уголь, - отмечает Международное энергетическое агентство (IEA). - В связи с повышением энергоэффективности и развитием возобновляемой энергетики падение спроса на газ приобрело структурно необратимый характер“.

Как Россия проигрывает свою газовую войну, а США и Китай наживаются на ней

Европа не обошлась без потерь. Ее промышленный мотор - Германия барахлит уже который месяц. Однако Россия страдает едва ли не больше.

В прошлом году добыча газа в стране сократилась на 90 млрд кубометров, или 12%, а в текущем уменьшится еще на 50 млрд. Таким образом за два года Россия потеряет почти 20% добычи газа, согласно оценкам IEA.

И если до сих пор падение добычи и экспорта компенсировалось рекордными ценами и выручкой, то в последние месяцы цены в Европе опустились на уровни, не виданные с лета 2021 года, когда Кремль пошел газовой войной на ЕС.

К июню газ в Европе не стоил и трети того, что было в начале года.