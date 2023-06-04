На акциях в поддержку Навального в России задержаны как минимум 90 человек, половина из них — в Москве

В Москве, в числе прочих, задерживали пришедших на Пушкинскую площадь с воздушными шариками с надписью „С днем рождения“ (акция была приурочена к дню рождения политика — 4 июня Навальному исполнилось 47 лет), с плакатам с такой же надписью, в футболках „Берегите Россию“ и куртке с надписью „ШИЗО“ (в ней пришел фигурант „Московского дела“ Сергей Суровцев). В Петербурге известно о как минимум 12 задержанных, среди них человек с плакатом „Ты не один“.

В день рождения Алексея Навального сторонники политика вышли на уличные акции. Их организовали по всему миру: в списке значится 120 городов, среди которых Женева, Буэнос-Айрес, Прага, Тель-Авив, Париж, Хельсинки, Торонто, Мехико, Стокгольм и многие другие. В некоторых городах — например, в Токио, Сиднее, Тбилиси и Вильнюсе — в митингах приняли участие десятки человек. В России же в основном выходят на одиночные пикеты и точечные акции — в Хабаровске, Красноярске, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге, Омске, Саратове, Санкт-Петербурге и других городах. Риски митингующих в России высоки как никогда, и нескольких человек уже задержали. Команда Навального обещает участникам акций юридическую поддержку, а также помощь в оплате штрафов. Тем, кто не готов митинговать, предлагается расклеивать листовки, писать посты в соцсетях, оставлять надписи на стенах и асфальте — правда, за все это тоже могут задержать. Например, в Красноярске местного жителя доставили в отделение полиции за надпись мелом на асфальте „Свободу политзаключенным“. В Барнауле задержали женщину, которая „гуляла с воздушным шариком“.