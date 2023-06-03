МИД Украины выразил Венгрии демарш из-за карты страны без Крыма

Киеве заявили, что обозначение Крымского полуострова вне состава страны „противоречит неоднократно заявленной позиции официального Будапешта о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах“.

В ведомстве призвали Венгрию „прекратить провокации и придерживаться взятых на себя международных обязательств в рамках членства в ООН, ЕС и НАТО“.

Позиция Венгрии

Венгрия на фоне военной операции России на Украине занимает более сдержанную позицию, чем многие другие страны Запада.

В частности, Будапешт выступал с критикой санкций Евросоюза против России. Премьер страны Виктор Орбан также заявлял, что западные страны, помогающие Киеву оружием и деньгами, сами стали активными участниками конфликта. Орбан говорил, что о втягивании в конфликт самой Венгрии „не может быть и речи“, пока он занимает премьерскую должность.

В мае премьер Венгрии заявил, что победа Киева над Москвой возможна только в сказке, а ранее на этой неделе призвал предотвратить планируемое контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, столь масштабная операция грозит обернуться „кровавой бойней“. Орбан считает, что нужно убедить стороны в необходимости прекращения огня и начале переговоров.