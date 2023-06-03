Загадка озера Маджоре: как и почему затонула яхта с десятками агентов разных спецслужб на борту

Всего на борту, по словам итальянского прокурора Карло Ночерино, находилось 23 человека: 13 сотрудников итальянских спецслужб, восемь агентов израильской разведки „Моссад“, капитан Клаудио Карминати и его русская жена.

По словам Ночерино, капитан с супругой были единственными людьми на яхте, не имевшими отношения к разведке.

В результате инцидента утонули четыре человека: один моссадовец в отставке, двое итальянцев и русская жена капитана.

Целая лодка агентов

Все члены компании хорошо друг друга знали и собирались отпраздновать в небольшом круизе день рождения одного из товарищей.

Концентрация такого числа сотрудников спецслужб в одном месте сама по себе не удивительна.

Озеро Маджоре простирается от итальянских провинций Ломбардия и Пьемонт и швейцарским кантоном Тичино.

В Ломбардии базируется несколько компаний, разрабатывающих технологии военного и гражданского назначения. А Швейцария служит транзитной базой для многих спецслужб мира, и это не секрет.

У многих пассажиров злополучного круиза, как и у многих других представителей того же рода деятельности с разными паспортами, в Швейцарии есть дома и квартиры.

Хотя прогулка на яхте была представлена как сугубо частное развлекательное мероприятие, ряд крупных итальянских изданий выдвинули предположение, что на самом деле это была рабочая встреча сотрудников двух разведок.

Что произошло

Капитан яхты Клаудио Карминати до сих пор не может сказать, что именно произошло, хотя на первый взгляд все было очевидно: на 15-метровое судно неожиданно налетел штормовой ветер, превышающий 70км/час.

„За каких-то 30 секунд мы попали в эпицентр апокалипсиса. Лодка мгновенно перевернулась, и мы все оказались в воде“, - вспоминает капитан в комментарии газете Corriere della Sera.

По его словам, плохого прогноза погоды на этот день не было, и кроме них на озере было еще много судов.

Капитан признает, что отстал от графика, и яхта не вернулась в порт в согласованное время, но причины этого отставания пока не установлены.