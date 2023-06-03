За рубежом
03.06.2023, 17:45

Эрдоган вступил в должность президента Турции на третий срок

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Turkey Presidential Elections 8444474 29.05.2023 Turkish President Tayyip Erdogan checks the microphone as he addresses
Turkey Presidential Elections 8444474 29.05.2023 Turkish President Tayyip Erdogan checks the microphone as he addresses
ФОТО: IMAGO/Pavel Bednyakov | IMAGO/SNA

В субботу, 3 июня, прошла инаугурация Эрдогана в Великом национальном собрании (парламенте) Турции, пишет rus.err.ee.

Новый срок полномочий Реджепа Тайипа Эрдогана составит пять лет - до 2028 года, передает „Интерфакс-Украина“.

На церемонии инаугурации присутствовали представители 78 стран, включая глав государств и правительств 20 стран.

В субботу Эрдоган также назовет новый состав кабинета министров Турции.

Согласно официальным результатам второго тура, прошедшего 28 мая, Эрдоган выиграл президентские выборы с результатом 52,14%, тогда как оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу получил 47,86% голосов.

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