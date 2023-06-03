ВИДЕО | Министр Цахкна и эстонская делегация расплакались в Украине на открытии детского сада

„Очень тяжело было сдерживать эмоции, когда пели дети“, - признается Цахкна. Он говорит, что у него были разные эмоции. С одной стороны - Эстония вместе с Украиной сделали благое дело - построили детский сад. А с другой, если взглянуть на факты, то более 19 000 детей были похищены и отвезены в Россию.

„Сотни убитых и пострадавших. На фоне этого ничего нельзя сделать. Родители - мамы и папы - не могли сдерживать эмоции. Но украинцы очень храбрые. Мы должны делать то, что можем - поддерживать. По крайней мере, чтобы дети, которые здесь, были в безопасности“, - сказал Цахкна.

Министр иностранных дел Эстонии Маркус Цахкна заплакал при виде детей, которые в городе Овручи пели на торжественной церемонии открытия детского сада. Эстония спонсировала строительство садика.