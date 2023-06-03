Польша и Литва опасаются нового наплыва мигрантов из третьих стран через Беларусь

Подписанный белорусским президентом Александром Лукашенко указ разрешает гражданам 73 стран - в том числе из стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки - безвизовый въезд в Беларусь для участия в ежегодном музыкальном фестивале, который Лукашенко пообещал открыть лично с целью продвижения глобальной интеграции своего народа, передала газета The Washington Post сообщение Associated Press.

Правительства Литвы и Польши теперь подозревают белорусские власти в повторной организации подобной ситуации.

По словам заместителя министра по делам специальных служб Польши Станислава Зарина, Россия и Беларусь могут попытаться сделать это с целью дестабилизации Европы, включая Польшу, создав нелегальный миграционный маршрут через Беларусь на Запад.

Глава литовской погранслужбы Рустамас Любаевас сообщил, что, по мнению правительства Литвы, Беларусь может попытаться организовать провокации на границе с помощью ближневосточных мигрантов во время саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля.