Зеленский: теперь Украина стала для Эстонии примером в области цифровых решений

„Заслуживает внимания и то, что мы развиваем наше сотрудничество с Эстонией и экспортом решений – наших цифровых решений. Ранее именно из Эстонии украинцы последовали примеру развития цифровых решений. А сейчас мы вышли на такой уровень, когда уже на базе нашей украинской „Дии“ будет создано государственное приложение в Эстонии“, - сказал он в видеообращении в пятницу.

„То, что удобно и полезно для миллионов украинцев, очевидно, будет удобным и полезным для других народов. И это еще один компонент нашего лидерства, украинского лидерства“, - сказал Зеленский.

„Мы обсудили с господином президентом Эстонии дальнейшее сотрудничество, в частности цифровизации. И, кстати, сделаю такой анонс: „Дия“ поможет развить государственные сервисы и в других странах, не только европейских – в Латинской Америке и Африке“, - сказал президент.

Приложение „Держава і я“ (сокращенно - „ДІЯ“) предоставляет возможность получения государственных услуг в онлайн-режиме.