Правительство Латвии продлит срок ограничений на въезд в страну граждан России

Предусматривается, что распоряжение вступит в силу 1 июля.

Сейчас действует распоряжение, которым ограничения были введены до 30 июня. Соответственно, чтобы распоряжение действовало непрерывно, вносятся дополнения в нормативные акты.

24 февраля 2022 года Россия начала военное вторжение в Украину, в результате резко выросло количество граждан России, желающих попасть в Европейский Союз через сухопутную границу.

На неформальной встрече министров иностранных дел Совета ЕС в Праге 30 и 31 августа 2022 года была достигнута договоренность о том, что с учетом комплексного воздействия на приграничные страны государства-члены могут принять меры на национальном уровне по ограничению въезда в ЕС.

Латвия, Эстония, Литва и Польша согласовали изменения в национальном законодательстве, чтобы ограничить въезд граждан России, которые долгое время поддерживали и продолжают поддерживать агрессивные действия режима президента России Владимира Путина и несут солидарную ответственность за агрессию России в Украине.

В Латвии такие ограничения были установлены 9 сентября 2022 года. Выдача виз гражданам России также ограничена. Со дня принятия распоряжения, 9 сентября 2022 года, по 15 мая 2023 года гражданам России в дипломатических и консульских представительствах Латвии за рубежом было выдано только 830 виз.

Заявления на получение визы принимаются только в исключительных случаях, при наличии гуманитарных соображений, таких как тяжелая болезнь или похороны близкого родственника, угроза личной безопасности, а также со стороны членов семей граждан Латвии и других стран ЕС, так как это соответствует установленным ограничениям на въезд.

В настоящее другие государства-члены ЕС, такие как Финляндия и Чехия, приняли на национальном уровне правила, ограничивающие въезд граждан России. В Министерстве иностранных дел нет информации, которая свидетельствовала бы о том, что какая-либо из стран планирует ослабить ограничения.