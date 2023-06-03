ВИДЕО | Медведь-сладкоежка забрался в пекарню и съел 60 маффинов

В Эстонии, где обитают бурые медведи, шанс встретиться с хозяином леса невелик, чаще всего медведи наведываются в места, где установлены ульи и где для животных (в основном лосей) специально оставляют соль-лизунец.

В США, где самым распространенным является черный медведь, или барибал, медведи часто наведываются к людям. На днях в штате Коннектикут (Северная Америка) барибал вошел через открытую дверь гаража в пекарню, присутствие людей его не смутило.

Явно голодному медведю необычайно повезло: схватив контейнер с 60 маффинами, он стал лакомиться сладкой выпечкой.

На видео видно, что в тот момент, когда медведь расправляется с кексами, из-за угла появляются две работницы пекарни. Увидев огромного зверя, они спешно убегают.

Владелица пекарни Мириам Стивенс написала в посте в Инстаграме, что услышала крики работниц о том, что в гараже медведь. Медведя решили отогнать, посигналив в машине. Услышав громкие звуки, медведь ретировался.

В штате Коннектикут, по данным агентства окружающей среды, обитает 1000–1200 барибалов, в прошлом году их видели в 158 из 169 городов штата, сообщает ABC News.

В Эстонии, по оценкам охотников, проживает как минимум 1000 медведей, причем за последние годы популяция медведей увеличилась в два раза. Ученые и охотники советуют: если встретите бурого медведя, лучше пропустите и ни в коем случае не преследуйте.