ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (464-й день) | Киев подвергся массированной атаке. Кремль не видит вариантов для мирного диалога с Украиной

За год битв в секторе Бахмут - Попасная потери России составили не менее 60 тысяч человек, передает телеканал Sky News со ссылкой на неназванного западного чиновника. Собеседник уточнил, что названное им число является „консервативной оценкой“ потерь РФ на этом участке фронта, оно охватывает и раненых, и погибших, причем по меньшей мере треть потерь - именно убитыми. Чиновник добавил, что общая сумма российских потерь сейчас превышает 200 тысяч человек и есть признаки того, что Украина может начать контрнаступление в ближайшие недели.

Россияне в ночь на 2 июня атаковали Киев дронами-камикадзе типа Shahed-136/131, которые заходили с южного направления, используя рельеф местности, и крылатыми ракетами Х-101/Х-555, выпущенными стратегическими бомбардировщиками Ту-95 МС со стороны Каспийского моря. Об этом в Telegram сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Бомбардировщики, по его словам, атакуя Киев, маневрировали, пытаясь ввести в заблуждение силы ПВО. „Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил во взаимодействии с ПВО Украины все 15 крылатых ракет и 21 ударный дрон уничтожены“, - написал Залужный.

Российские войска во время ночной атаки на Украину использовали ракеты и дроны, наиболее массированный удар был нанесен по Киеву и Киевской области, сообщил представитель Воздушных сил ВСУЮрий Игнат в эфире телемарафона. По словам Игната, крылатые ракеты были запущены с Каспийского направления около 3 часов ночи, а беспилотники летели с юга, используя рельеф местности.

По Киеву этой ночью были нанесены 10 ракетных ударов, в том числе ракетами типа „Искандер“, по Харькову были выпущены 2 зенитные управляемые ракеты С-300. Всего во время обстрела украинской территории Россия применила 15 крылатых ракет и 18 иранских ударных беспилотников типа Shahed, все эти воздушные цели были уничтожены силами обороны Украины, сообщил в утренней оперативной сводке Генштаб ВСУ.

Легион „Свобода России“ заявил, что продолжает боевые действия в Белгородской области на окраине села Новая Таволжанка. В Telegram-канале военных утверждается, что армия РФ нанесла артиллерийский удар по автомобилю, приняв его за машину с диверсионной группой. „Минимум двое гражданских погибли и это прямое следствие непрофессионализма путинской армии“, - написали представители группировки. В оперативном штабе Белгородской области информацию о новой попытке прорыва в регион назвали фейком.

Существует реальная возможность, что Украина сможет вернуть аннексированный Россией Крым уже в этом году, если у российских сил закончится необходимые вооружения, считает министр обороны Великобритании Бен Уоллес. „Мы видели на поле боя, что если вы нанесете удар российским войскам в нужном месте, они фактически развалятся“, - объяснил он в интервью The Washington Post. Издание отмечает, что „оптимистичное мнение“ Уоллеса разделяют не все официальные лица НАТО.

В результате обстрела автодороги в поселке Маслова Пристань Шебекинского округа Белгородской области погибли две женщины, еще двое мужчин в тяжелом состоянии доставлены в больницу, сообщил днем губернатор региона Вячеслав Гладков. „Осколки снарядов попали в проезжающие мимо автомобили. В одном из них ехали две женщины, от полученных травм они погибли на месте. Во второй машине есть двое пострадавших. У одного мужчины осколочные ранения грудной клетки, у второго - осколочные ранения нижних конечностей“, - написал Гладков.

Российским военным, вероятно, удалось успешнее отразить очередной рейд в Белгородской области, отмечает в ежедневной сводке Минобороны Великобритании. Для этого командование РФ было вынуждено развернуть в области целый комплекс огневых средств, включая ударные вертолеты и тяжелую термобарическую ракетную установку ТОС-1А, подчеркивает британское ведомство. В этой связи Минобороны Великобритании указывает на „острую дилемму“, с которой столкнулось российское командование из-за нападений на Белгородскую область: укреплять оборону в приграничных районах РФ или позиции на оккупированной территории Украины.

Девять человек получили ранения при ударе ВСУ по морскому порту оккупированного Бердянска, сообщил представитель назначенных Россией „властей“ Запорожской области Владимир Рогов. „Они госпитализированы. Информация о погибших уточняется“, - написал он в Telegram-канале. Глава Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина подтвердила обстрел, заявив, что украинские военные попали по российским позициям. „Спасибо ВСУ за то, что приближают освобождение города“, - сказала она в комментарии „Суспільне“. По предварительным данным администрации, порт спешно покидают корабли, недавно зашедшие для „похищения украинских зерна и металла“.

Армения не союзник России в войне с Украиной, заявил в интервью чешскому телеканалу CNN Prima News премьер-министр Армении Никол Пашинян. „Вы сказали, что мы являемся союзником России. Конечно, вслух об этом никогда не говорилось, но, думаю, это заметно: мы не союзник России в войне с Украиной. И наше чувство от этой войны, от этого конфликта - тревога, потому что она напрямую влияет на все наши отношения“, - цитирует Пашиняна пресс-служба правительства Армении..

Премьер подчеркнул, что на Западе Армению считают союзником России, при этом в Кремле видят, что Ереван не поддерживает войну в Украине. „Получается, что мы ничей союзник в этой ситуации, а значит, мы уязвимы. При этом кажется, что существует вариант лавирования во всех этих столкновениях, но правда в том, что чем больше осложняется ситуация, тем уже становятся возможности, чтобы лавировать. Мы лавируем не потому, что у нас нет мнения о ситуации, а по той причине, о которой я сказал минуту назад: наших забот, к сожалению, так много, что они не позволяют нам быть более вовлеченными в решение других забот“, - объяснил Пашинян.