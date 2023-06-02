ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (464-й день) | Киев подвергся массированной атаке. Кремль не видит вариантов для мирного диалога с Украиной
Подводим итоги 463-го дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
По Киеву этой ночью были нанесены 10 ракетных ударов, в том числе ракетами типа „Искандер“, по Харькову были выпущены 2 зенитные управляемые ракеты С-300. Всего во время обстрела украинской территории Россия применила 15 крылатых ракет и 18 иранских ударных беспилотников типа Shahed, все эти воздушные цели были уничтожены силами обороны Украины, сообщил в утренней оперативной сводке Генштаб ВСУ.
Российские войска во время ночной атаки на Украину использовали ракеты и дроны, наиболее массированный удар был нанесен по Киеву и Киевской области, сообщил представитель Воздушных сил ВСУЮрий Игнат в эфире телемарафона. По словам Игната, крылатые ракеты были запущены с Каспийского направления около 3 часов ночи, а беспилотники летели с юга, используя рельеф местности.
Россияне в ночь на 2 июня атаковали Киев дронами-камикадзе типа Shahed-136/131, которые заходили с южного направления, используя рельеф местности, и крылатыми ракетами Х-101/Х-555, выпущенными стратегическими бомбардировщиками Ту-95 МС со стороны Каспийского моря. Об этом в Telegram сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Бомбардировщики, по его словам, атакуя Киев, маневрировали, пытаясь ввести в заблуждение силы ПВО. „Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил во взаимодействии с ПВО Украины все 15 крылатых ракет и 21 ударный дрон уничтожены“, - написал Залужный.
Минобороны России заявило, что воздушно-космические силы РФ нанесли „групповой удар высокоточным оружием“ по средствам ПВО Украины, „прикрывающим ключевые критические объекты военной инфраструктуры“ страны. „Все назначенные объекты поражены“, - заявили в российском ведомстве. Украина не комментировала эту информацию.
Глава Курской области Роман Старовойт заявил, что в ночь на 2 июня рядом с Курском силы ПВО сбили „несколько украинских беспилотников“. „Просим курян сохранять спокойствие, город находится под надежной защитой наших военных“, - написал Старовойт в своем Telegram-канале.
За год битв в секторе Бахмут - Попасная потери России составили не менее 60 тысяч человек, передает телеканал Sky News со ссылкой на неназванного западного чиновника. Собеседник уточнил, что названное им число является „консервативной оценкой“ потерь РФ на этом участке фронта, оно охватывает и раненых, и погибших, причем по меньшей мере треть потерь - именно убитыми. Чиновник добавил, что общая сумма российских потерь сейчас превышает 200 тысяч человек и есть признаки того, что Украина может начать контрнаступление в ближайшие недели.
Российским военным, вероятно, удалось успешнее отразить очередной рейд в Белгородской области, отмечает в ежедневной сводке Минобороны Великобритании. Для этого командование РФ было вынуждено развернуть в области целый комплекс огневых средств, включая ударные вертолеты и тяжелую термобарическую ракетную установку ТОС-1А, подчеркивает британское ведомство. В этой связи Минобороны Великобритании указывает на „острую дилемму“, с которой столкнулось российское командование из-за нападений на Белгородскую область: укреплять оборону в приграничных районах РФ или позиции на оккупированной территории Украины.
В результате обстрела автодороги в поселке Маслова Пристань Шебекинского округа Белгородской области погибли две женщины, еще двое мужчин в тяжелом состоянии доставлены в больницу, сообщил днем губернатор региона Вячеслав Гладков. „Осколки снарядов попали в проезжающие мимо автомобили. В одном из них ехали две женщины, от полученных травм они погибли на месте. Во второй машине есть двое пострадавших. У одного мужчины осколочные ранения грудной клетки, у второго - осколочные ранения нижних конечностей“, - написал Гладков.
Существует реальная возможность, что Украина сможет вернуть аннексированный Россией Крым уже в этом году, если у российских сил закончится необходимые вооружения, считает министр обороны Великобритании Бен Уоллес. „Мы видели на поле боя, что если вы нанесете удар российским войскам в нужном месте, они фактически развалятся“, - объяснил он в интервью The Washington Post. Издание отмечает, что „оптимистичное мнение“ Уоллеса разделяют не все официальные лица НАТО.
Легион „Свобода России“ заявил, что продолжает боевые действия в Белгородской области на окраине села Новая Таволжанка. В Telegram-канале военных утверждается, что армия РФ нанесла артиллерийский удар по автомобилю, приняв его за машину с диверсионной группой. „Минимум двое гражданских погибли и это прямое следствие непрофессионализма путинской армии“, - написали представители группировки. В оперативном штабе Белгородской области информацию о новой попытке прорыва в регион назвали фейком.
Девять человек получили ранения при ударе ВСУ по морскому порту оккупированного Бердянска, сообщил представитель назначенных Россией „властей“ Запорожской области Владимир Рогов. „Они госпитализированы. Информация о погибших уточняется“, - написал он в Telegram-канале. Глава Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина подтвердила обстрел, заявив, что украинские военные попали по российским позициям. „Спасибо ВСУ за то, что приближают освобождение города“, - сказала она в комментарии „Суспільне“. По предварительным данным администрации, порт спешно покидают корабли, недавно зашедшие для „похищения украинских зерна и металла“.
Армения не союзник России в войне с Украиной, заявил в интервью чешскому телеканалу CNN Prima News премьер-министр Армении Никол Пашинян. „Вы сказали, что мы являемся союзником России. Конечно, вслух об этом никогда не говорилось, но, думаю, это заметно: мы не союзник России в войне с Украиной. И наше чувство от этой войны, от этого конфликта - тревога, потому что она напрямую влияет на все наши отношения“, - цитирует Пашиняна пресс-служба правительства Армении..
Премьер подчеркнул, что на Западе Армению считают союзником России, при этом в Кремле видят, что Ереван не поддерживает войну в Украине. „Получается, что мы ничей союзник в этой ситуации, а значит, мы уязвимы. При этом кажется, что существует вариант лавирования во всех этих столкновениях, но правда в том, что чем больше осложняется ситуация, тем уже становятся возможности, чтобы лавировать. Мы лавируем не потому, что у нас нет мнения о ситуации, а по той причине, о которой я сказал минуту назад: наших забот, к сожалению, так много, что они не позволяют нам быть более вовлеченными в решение других забот“, - объяснил Пашинян.
Мирные переговоры возможны только после полного вывода с территории Украины российских войск, заявил представитель украинского МИДа Олег Николенко, комментируя призыв премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не допустить контрнаступления ВСУ и убедить Москву и Киев вернуться к переговорам. „Украинская сторона четко обозначила свою позицию: мирные переговоры могут быть возможны только после полного вывода российских войск с территории Украины. Прекращение огня без выполнения этого условия приведет к замораживанию статус-кво, позволит России перегруппироваться, накопить силы и прибегнуть к новой волне агрессии. Доказано опытом 2014-2022 годов. Более того, ежедневные российские ракетные атаки и атаки дронами по украинским городам доказывают, что в Москве не рассматривают других сценариев, кроме как продолжать войну“, - написал Николенко на своей странице в Facebook.
Комментируя призыв премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вариантов мирного диалога Москвы и Киева сейчас нет. „Насчет диалога мы неоднократно говорили, сейчас такого варианта нет. Он не просматривается, и никаких предпосылок нет“, - сказал он журналистам. Песков отметил, что со стороны как экспертов, так и представителей европейских властей слышно все больше и больше высказываний, хотя пока и абстрактных, „о некоем мирном процессе“, но они не принимают во внимание „цели и озабоченности“ Москвы.
Двое мирных жителей погибли и еще четверо получили ранения при обстреле поселка Камышеваха Запорожской области, сообщил глава военной администрации региона Юрий Малашко. „Враг атаковал многоэтажный дом в поселке. Минно-взрывные травмы получили женщины 41, 84 и 87 лет, а также 21-летний мужчина. Пострадавших оперативно доставили в медицинское учреждение“, - написал он в Telegram-канале, добавив, что еще две женщины 44 и 77 лет от полученных травм скончались.
Соединенные Штаты работают с Украиной и другими союзниками над достижением консенсуса вокруг ключевых элементов „справедливого и прочного мира“, чтобы положить конец войне с Россией, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая с речью на мероприятии, организованном Финским институтом международных отношений в здании ратуши Хельсинки. „Мы поддержим усилия - Бразилии, Китая или любой другой страны, - если они помогут найти путь к справедливому и прочному миру“, - сказал Блинкен.Он назвал развязанную президентом РФ Владимиром Путиным войну против Украины стратегическим провалом России. Госсекретарь добавил, что США продолжат поддерживать Украину в военном отношении и помогут ей построить „украинскую армию будущего“.
ВСУ продолжают обстреливать населенные пункты Белгородской области, сообщил вечером в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, никто не пострадал, но в ряде районов зафиксированы повреждения. „В Шебекино от попадания снарядов загорелись квартиры в двух многоквартирных домах. Пожарные расчеты все потушили. В Новой Таволжанке повреждено 7 частных домовладений, 2 хозпостройки и один автомобиль“, - написал Гладков. Кроме того, по словам губернатора, в селе Вязовое при обстрелах была повреждена сельскохозяйственная техника, а в Тишанке - линия электропередачи.
Российские войска нанесли удар двумя управляемыми авиационными бомбами по поселку Ковшаровка Купянского района Харьковской области, заявил глава военной администрации региона Олег Синегубов. В результате два человека погибли, четверо получили ранения, среди них трехлетний ребенок. Кроме того, поврежден жилой дом.
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что его страна не сможет вступить в НАТО до окончания войны. „Мы люди адекватные и понимаем, что ни одну страну НАТО мы не будем втягивать в войну. Поэтому мы понимаем, что мы не будем членами НАТО, пока идет эта война. Не потому, что не хотим, а потому, что это невозможно“, - сказал он во время совместного брифинга с президентом Эстонии Аларом Карисом.