Германия и Франция призвали к новым выборам в Косово

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон призвали Белград и Приштину к деэскалации напряженности, договорившись о проведении новых муниципальных выборов в городах северного Косова, где большинство населения составляют сербы.

Кризис возник после того, как вследствие бойкота этническими сербами местных выборов мэрами были избраны представители албанского меньшинства.

„То, что мы потребовали от двух сторон, очень просто: организация новых выборов, как можно скорее, в этих четырех муниципалитетах; обязательства со стороны Косова; прозрачное участие в этих выборах со стороны Сербии. И приоритетное урегулирование без промедления вопроса об Ассоциации сербских муниципалитетов из Косове“, - сказал Макрон.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель провел двусторонние переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем в кулуарах саммита Европейского политического сообщества в Молдавии.

Отбиваясь от критики Запада по поводу признания новоизбранных мэров, премьер-министр Косова Альбин Курти заявил, что таким образом защищает демократию.

В свою очередь несколько сотен человек с албанскими флагами провели митинг перед мостом в Митровице, ведущим в часть города, населенную сербами.



