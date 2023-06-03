Как украинские беженцы провели год на пароме Tallink . „Многие были напуганы. Некоторые плакали, думая о том, как они будут жить на корабле“

Это можно было сделать очень легко, прыгнув в ледяное море.

„Мы боялись, да. Ведь к нам приехали травмированные люди“, — признается Лийс Палоотс, возглавляющая группу по вопросам работы с беженцами Департамента социального страхования.

Из-за риска совершения самоубийств беженцам разрешалось дышать свежим воздухом и курить только на вертолетной площадке судна.

Эта палуба более узкая, чем другие, поэтому, перелезая через перила, человек падает на палубу „этажом“ ниже, а не в воду.

Но никто из украинцев на борту Isabelle не покончил с собой. Никто не умер.

Однако беженцы были действительно напуганы. Вирге Нуммерт, коллега Палоотс, специалист по управлению кризисными ситуациями, вспоминает, как однажды во время проветривания в информационном пункте для беженцев в Пярну с громким стуком захлопнулось окно и украинцы тут же легли на пол. Страх засел в них слишком глубоко.

Украинцам на Isabelle было не очень комфортно

Многие из них никогда не видели моря и тем более не бывали на корабле.