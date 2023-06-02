Правда ли, что на фото показаны портреты Зеленского и Байдена в кабинете директора школы в Запорожье?

Распространение изображения началось в пророссийском сегменте Telegram 29 мая 2023 года. Так, наиболее ранняя публикация из тех, что смогло найти „Проверено“, была размещена в 12:48 по московскому времени в небольшом канале „Юг Live» (8400 подписчиков на момент написания этого разбора, 2000 просмотров), который уже упоминался в опровержениях „Проверено“. В посте стоял хештег #пишетподписчик. В тот же день аналогичные посты с тем же фото якобы от подписчика из Запорожья появились в каналах „Шаман Раху» (2600 просмотров) и Tarik_news (5300), а это постоянные герои наших текстов. Например, „Шаман Раху“ не раз публиковал фальшивые материалы с пометкой „от подписчиков“ и делился чужими некорректными публикациями. То же относится и к Tarik_news: недавно там опубликовали поддельный снимок из турецкого ресторана, также якобы присланный подписчиками, а ранее выкладывали смонтированное видео с речью Зеленского, отредактированное фото из Берлинского зоопарка и снимок, как утверждалось, сделанный в Нью-Йоркском метрополитене. „Проверено“ изучило другие публикации „Юга Live“ и также нашло среди них другие опровергнутые нами фейки.