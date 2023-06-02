Правда ли, что на фото показаны портреты Зеленского и Байдена в кабинете директора школы в Запорожье?
В конце мая 2023 года в Сети появился снимок, якобы сделанный в одной из школ в Украине. На нём видно, что на стене рядом с портретом украинского президента висит фотография американского лидера. В соцсетях утверждают: это доказательство того, что страна стала колонией США. Мы проверили достоверность вирусного фото.
Наиболее распространённая подпись к этому снимку такая: „Портреты в кабинете директора школы гордой и независимой Украины. Запорожье“. На снимке запечатлена стена, на которой висят две украшенные украинским гербом грамоты, а над ними на одном уровне располагаются портреты Джо Байдена и Владимира Зеленского. Иногда публикации дополняют ироничными и/или оскорбительными комментариями, например „всё по фэншую — белый хозяин и местный гауляйтер“, „белый плантатор и местечковый надсмотрщик“, „колониализм в чистом виде“ или „мы бы на месте директора портрет Байдена чуть повыше повесили“.
Подобные посты размещены в Telegram-каналах Zergulio (149 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Украина.ру» (97 000), „Запрещёнка» (62 000), „ДНР 🅉 Info 🇷🇺» (46 000), Putin TG Team (60 000), „Срочно и точно» (28 000), „ЖС Premium» (23 000), Zanoza (14 000), „Раньше всех. Ну почти. Спецоперация» (12 000) и „Постовой» (7000) — большинство из них упоминались в разборах „Проверено“ в связи с распространением фейковой информации, причём некоторые неоднократно становились её первоисточниками. Также фотография встречается в пабликах и на личных страницах пользователей „ВКонтакте“ (примеры тут, тут, тут и тут), Twitter (тут, тут, тут и тут) и на некоторых новостных сайтах.
Распространение изображения началось в пророссийском сегменте Telegram 29 мая 2023 года. Так, наиболее ранняя публикация из тех, что смогло найти „Проверено“, была размещена в 12:48 по московскому времени в небольшом канале „Юг Live» (8400 подписчиков на момент написания этого разбора, 2000 просмотров), который уже упоминался в опровержениях „Проверено“. В посте стоял хештег #пишетподписчик. В тот же день аналогичные посты с тем же фото якобы от подписчика из Запорожья появились в каналах „Шаман Раху» (2600 просмотров) и Tarik_news (5300), а это постоянные герои наших текстов. Например, „Шаман Раху“ не раз публиковал фальшивые материалы с пометкой „от подписчиков“ и делился чужими некорректными публикациями. То же относится и к Tarik_news: недавно там опубликовали поддельный снимок из турецкого ресторана, также якобы присланный подписчиками, а ранее выкладывали смонтированное видео с речью Зеленского, отредактированное фото из Берлинского зоопарка и снимок, как утверждалось, сделанный в Нью-Йоркском метрополитене. „Проверено“ изучило другие публикации „Юга Live“ и также нашло среди них другие опровергнутые нами фейки.
Как и в случае с предыдущими постами от подписчиков, которые в итоге оказались фейками, новое фото не сопроводили почти никакими деталями: не указаны ни номер школы, ни имя и фамилия директора, ни дата съёмки. На самой фотографии также нет визуальных ориентиров, с помощью которых можно было бы определить место, где был сделан снимок. Информации о месте съёмки нет и в метаданных файла. Создание подобного рода неинформативных фото без отличительных черт — один из излюбленных методов авторов фейков. Мы уже разбирали ряд похожих сообщений, основанных на снимках на фоне двери, стены или забора, на которых якобы висели объявления киевской клиники, техасского зоопарка, Нью-Йоркского метро, Гамбургской библиотеки, а также лаборатории и клиники во Львове.
Поскольку иногда для создания фальшивых материалов авторы используют контент, найденный ими в Сети, „Проверено“ попробовало отыскать оригинальные изображения запечатлённых на стене грамот, и у нас получилось. Причём они были размещены на одном ресурсе — блог-платформе Blogger.
Так, расположенная слева грамота была вручена в 2005 году классной руководительнице 7-го класса Подлесненской общеобразовательной школы Галине Пересунько — по состоянию на март 2015 года она работала в том же учреждении заместительницей директора по воспитательной работе и учительницей украинского языка. На печати указано, что учебное заведение находится в Кировоградской области.
Вторую грамоту в 2009 году получила Вера Белкина — учительница английского языка Львовского лицея менеджмента, который, соответственно, находится во Львовской области. Возникает логичный вопрос: почему на стене якобы директора запорожской школы висят две грамоты, вручённые в разные годы и разным людям, которые работали в других регионах страны?
Таким образом, разбираемые нами публикации соответствуют сразу нескольким параметрам, по которым можно вынести вердикт „фейк“. Во-первых, фото начало распространяться в сетке Telegram-каналов, неоднократно пойманных на лжи. Во-вторых, снимок якобы прислал анонимный подписчик, не уточнивший никаких дополнительных деталей. В-третьих, грамоты, показанные на фотографии, можно найти в Сети в открытом доступе — их в разные годы получили разные люди в разных областях Украины.
Итог: Фейк