Учитель Вийвика: если эту работу полюбить, то она ответит тебе полной взаимностью

Так, почти через десять лет после первой учебы она поступила на специальность учителя начальных классов в Тартуский университет. „Я была старше, взрослее и к тому времени стала мамой, поэтому учеба приобрела для меня совершенно другое качество. Я не боялась выступать и брать слово, и мне очень нравилось учиться. Я осмеливалась много спрашивать и могла лучше связывать новые знания с предыдущими“, – сравнивает Вийвика два опыта учебы в университете. „Опыт изучения географии и специальности учителя начальных классов был разным уже потому, что у меня были развиты учебные навыки“. Со временем сильно изменилась организация обучения, появилась учебная информационная среда ÕIS, но поддержка окружающих была по-прежнему важна. „Оба раза мне очень повезло с сокурсниками, это помогало выдерживать даже самые скучные лекции. Мы поддерживали друг друга и в домашних заданиях, и в учебе“, – хвалит Вийвика своих товарищей. „Оба раза во время учебы запомнились и прекрасные учебные координаторы, к которым можно было обратиться за помощью и советом“.

Для Вийвики, прожившей всю свою жизнь в Тарту, после окончания гимназии самым логичным выбором был Тартуский университет. „Universitas казался по своей природе престижным и надежным. На решение также повлияло и то, что в Тарту так много корпораций, а я еще в гимназии знала, что хочу присоединиться к одной из них“, – вспоминает она время принятия решений. Отказавшись от профессии учителя, Вийвика обратила внимание на семиотику и связи с общественностью, но не смогла поступить ни на одну из этих специальностей. Однако выяснилось, что университет позволяет в порядке исключения выбрать еще одну специальность. „Я подумала, что интересными людьми кажутся географы и можно было бы подать заявление туда. Так и поступила!“ Будущая учительница получила степень бакалавра гуманитарной географии, которая позже была приравнена к степени магистра. Затем Вийвика стала на десять лет участницей корпорации! Она активный член Filiae Partiae. Там, помимо прочего, она обучала молодежь и организовывала мероприятия, что излечило ее от глубокого страха перед выступлениями. „Только после этого я была готова прислушаться к своему сердцу и выбрать профессию учителя“, – говорит Вийвика.

Испытавшая в детстве травлю в школе, Вийвика какое-то время полностью исключала для себя профессию педагога, потому что страх выступлений не позволял ей даже думать о том, чтобы преподавать ученикам. Однако жизненный и университетский опыт дали ей возможность справиться с перенесенной травлей и блестяще проявить себя в профессии, от которой поет ее душа. Вийвика искренне верит, что пережитое сделало ее лучше, помогло стать более понимающим и терпимым учителем.

Победил зов сердца

Вийвика, проработавшая теперь учителем уже девять лет, очень хотела в школу. „Во время практики я еще больше убедилась, что стою на правильном пути и работать с людьми мне нравится. Уже с самого детства я хотела делать мир лучше. В какой-то момент поняла, что весь мир мне не переделать, но все самое лучшее я хочу отдать своим ученикам“, – говорит она о своих душевных порывах. „Вначале я волновалась, готова ли, поняла ли всю систему, правильно ли все делаю. Утешала себя тем, что у меня есть определенный жизненный опыт, который мог бы упростить решение сложных ситуаций“, – вспоминает Вийвика размышления начинающего учителя. „Был также страх перед тем, как поступать с трудными учениками. Я решила прежде всего прислушиваться к голосу сердца и пытаться понять, что стоит за таким поведением. Кроме того, мне помогали несколько близких коллег, с которыми я обменивалась идеями и консультировалась“. По словам Вийвики, ощущение безопасности усиливает еще и то, что сейчас школы все больше внимания уделяют наставничеству, которое поддерживает как начинающего учителя, так и дольше работавших в школе учителей.

С годами и опытом меняется и мировоззрение. „Не нужно бояться совершать ошибки, потому что это часть жизни. Важно извлечь из них уроки, чтобы в следующий раз сделать лучший выбор. Сейчас я работаю в основном с подростками и все время повторяю, что это именно тот возраст, который позволяет мне постоянно развиваться“, – описывает она работу с 5–8-ми классами. „Работа в школе дает возможность развития в двух направлениях – я, как учитель, делаю все возможное, чтобы поддерживать развитие молодежи, а они, в свою очередь, делают все возможное, чтобы постоянно могла развиваться и я“.

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