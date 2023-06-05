Учитель Вийвика: если эту работу полюбить, то она ответит тебе полной взаимностью
Наставник и педагог Вийвика Кесккюла хотела стать учителем уже в детском саду и со временем действительно оказалась в классе перед учениками. В настоящее время она преподает природоведение, человековедение и рукоделие в тартуской школе Тамме и очень любит свою работу.
Испытавшая в детстве травлю в школе, Вийвика какое-то время полностью исключала для себя профессию педагога, потому что страх выступлений не позволял ей даже думать о том, чтобы преподавать ученикам. Однако жизненный и университетский опыт дали ей возможность справиться с перенесенной травлей и блестяще проявить себя в профессии, от которой поет ее душа. Вийвика искренне верит, что пережитое сделало ее лучше, помогло стать более понимающим и терпимым учителем.
Студенческие годы залечили душевные раны
Для Вийвики, прожившей всю свою жизнь в Тарту, после окончания гимназии самым логичным выбором был Тартуский университет. „Universitas казался по своей природе престижным и надежным. На решение также повлияло и то, что в Тарту так много корпораций, а я еще в гимназии знала, что хочу присоединиться к одной из них“, – вспоминает она время принятия решений. Отказавшись от профессии учителя, Вийвика обратила внимание на семиотику и связи с общественностью, но не смогла поступить ни на одну из этих специальностей. Однако выяснилось, что университет позволяет в порядке исключения выбрать еще одну специальность. „Я подумала, что интересными людьми кажутся географы и можно было бы подать заявление туда. Так и поступила!“ Будущая учительница получила степень бакалавра гуманитарной географии, которая позже была приравнена к степени магистра. Затем Вийвика стала на десять лет участницей корпорации! Она активный член Filiae Partiae. Там, помимо прочего, она обучала молодежь и организовывала мероприятия, что излечило ее от глубокого страха перед выступлениями. „Только после этого я была готова прислушаться к своему сердцу и выбрать профессию учителя“, – говорит Вийвика.
Так, почти через десять лет после первой учебы она поступила на специальность учителя начальных классов в Тартуский университет. „Я была старше, взрослее и к тому времени стала мамой, поэтому учеба приобрела для меня совершенно другое качество. Я не боялась выступать и брать слово, и мне очень нравилось учиться. Я осмеливалась много спрашивать и могла лучше связывать новые знания с предыдущими“, – сравнивает Вийвика два опыта учебы в университете. „Опыт изучения географии и специальности учителя начальных классов был разным уже потому, что у меня были развиты учебные навыки“. Со временем сильно изменилась организация обучения, появилась учебная информационная среда ÕIS, но поддержка окружающих была по-прежнему важна. „Оба раза мне очень повезло с сокурсниками, это помогало выдерживать даже самые скучные лекции. Мы поддерживали друг друга и в домашних заданиях, и в учебе“, – хвалит Вийвика своих товарищей. „Оба раза во время учебы запомнились и прекрасные учебные координаторы, к которым можно было обратиться за помощью и советом“.
Победил зов сердца
Вийвика, проработавшая теперь учителем уже девять лет, очень хотела в школу. „Во время практики я еще больше убедилась, что стою на правильном пути и работать с людьми мне нравится. Уже с самого детства я хотела делать мир лучше. В какой-то момент поняла, что весь мир мне не переделать, но все самое лучшее я хочу отдать своим ученикам“, – говорит она о своих душевных порывах. „Вначале я волновалась, готова ли, поняла ли всю систему, правильно ли все делаю. Утешала себя тем, что у меня есть определенный жизненный опыт, который мог бы упростить решение сложных ситуаций“, – вспоминает Вийвика размышления начинающего учителя. „Был также страх перед тем, как поступать с трудными учениками. Я решила прежде всего прислушиваться к голосу сердца и пытаться понять, что стоит за таким поведением. Кроме того, мне помогали несколько близких коллег, с которыми я обменивалась идеями и консультировалась“. По словам Вийвики, ощущение безопасности усиливает еще и то, что сейчас школы все больше внимания уделяют наставничеству, которое поддерживает как начинающего учителя, так и дольше работавших в школе учителей.
С годами и опытом меняется и мировоззрение. „Не нужно бояться совершать ошибки, потому что это часть жизни. Важно извлечь из них уроки, чтобы в следующий раз сделать лучший выбор. Сейчас я работаю в основном с подростками и все время повторяю, что это именно тот возраст, который позволяет мне постоянно развиваться“, – описывает она работу с 5–8-ми классами. „Работа в школе дает возможность развития в двух направлениях – я, как учитель, делаю все возможное, чтобы поддерживать развитие молодежи, а они, в свою очередь, делают все возможное, чтобы постоянно могла развиваться и я“.
Площадка для творчества и изменения мира
Большим открытием в профессии учителя для Вийвики стало то, как много она сама развивается и узнает себя каждый день. „Даже когда мне кажется, что у меня есть четкий план и все хорошо продумано, случаются неожиданности, которые заставляют творить на полную мощность“, – признается она. „Школа представляется мне большой библиотекой, а читать мне очень нравится. Каждый день можно сопереживать большому количеству историй. Иногда они приносят радость и счастье, но бывает, что и грусть, и бессилие. В таких ситуациях я могу помочь и внести свой вклад как учитель. У меня есть возможность быть важной опорой для молодых людей в написании их биографий“.
Ученики – бесконечный источник вдохновения для Вийвики. „Меня вдохновляет, что каждый день маленькими шагами я могу менять мир молодежи. Они вдохновляют меня своим пылким характером. У них такие захватывающие идеи, и для меня большая честь и ответственность видеть, как они меняются“, – описывает она самую большую радость учителя – своих учеников. „Я считаю очень важным создать для учеников безопасную учебную среду, которая поощряет творчество, позволяет совершать ошибки и учиться на них, а также ценит процесс, а не конечный результат. Я воспринимаю учеников как равноправных партнеров, просто у нас разные роли. Я люблю своих учеников и чувствую, что они отвечают мне взаимностью“.
В то же время она опровергает миф об учителе как о перегруженном человеке, находящемся на грани выгорания. „Я с этим совершенно не согласна, потому что многие учителя – прекрасные творческие личности, которые замечают даже небольшой прогресс и радуются ему. У каждого учителя свое лицо, стиль и почерк“. Вийвика также отмечает, что не обязательно работать учителем до конца жизни: это один из вариантов карьерной лестницы, который может стать хорошим трамплином для перехода в другие сферы деятельности. „Профессия учителя развивает организаторские способности, умение общаться и адаптироваться, а также дает навыки самоуправления и управления группой. Благодаря профессии учителя я поняла, что мне нравятся сложные ситуации, а также использование своего творческого потенциала для быстрого поиска решений“. Ее глаза загораются: „Я не могла даже представить, насколько замечательная на самом деле профессия учителя!“