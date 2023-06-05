Учитель Леэзи меняет мир с помощью математики

Леэзи преподавала и математику, и физику, которые обычно считаются одними из самых сложных предметов и преподавание которых затруднено именно из-за предубеждения учеников. „С самого начала своей карьеры я поставила главной целью создание безопасной и дружелюбной среды для учеников, в которой они смогли бы подружиться с реальными предметами“, – описывает она задачи преподавания. „Учащийся должен верить, что ему нужны эти знания и что он справится, но это требует и его личного вклада. Это можно описать так: кто не читает, никогда не узнает, насколько интересна книга“.

Леэзи, которая в гимназии училась в классе с направлением социальных наук, к своему удивлению, обнаружила, что ее сокурсники изучали математику значительно больше, чем она, и многие темы им уже были знакомы. Если раньше ей не нужно было слишком много заниматься дома, то в университете так уже не получалось. „Для нас было нормальным, что при выполнении домашней работы приходилось по-настоящему скрипеть мозгами. Голова была готова взорваться, но тем большей становилась радость победы, когда задача была решена“, – вспоминает она свою учебу в бакалавриате, где упорство и смелость бросить себе вызов помогали ей хорошо справляться с напряжением. До поступления в магистратуру некоторые преподаватели предлагали Леэзи заниматься чистой математикой, другие же советовали пройти педагогическую подготовку, и она выбрала оба направления. „Мне нравилось это напряженное университетское время. Я больше никогда так интенсивно не использовала свой мозг, о чем даже жалею. Преподаватели и сокурсники были интеллигентными и замечательными. Без сомнения, это была чрезвычайно развивающая и безопасная среда“, – ободряюще подытоживает она опыт учебы в университете.

Часто помогая одноклассникам в гимназии, Леэзи изначально планировала преподавать в своих родных местах. Однако жизнь увела ее далеко от дома детства, и сейчас она является ведущим учителем естествознания и математики в государственной гимназии Пельгулинна в Таллинне и преподавателем элементарной математики в Тартуском университете.

Как учитель естественных и точных наук, она считает большим плюсом то, что здесь мало зубрежки, потому что заучивание наизусть можно заменить логикой и поиском связей. „Мне нравится понимать мир и помогать ученикам понимать окружающую их среду. Я восхищаюсь тем, что предметы моей области объясняют явления, происходящие во Вселенной“. Будучи требовательным и справедливым учителем, она в то же время заботлива и участлива. „Самая большая радость – это когда я могу помочь ученику, например, также с психологическими проблемами“, – подчеркивает Леэзи эмпатийную сторону своей профессии. Ей больше всего нравится, когда по всему классу глашатаем успеха разносится „Jess!“. „Меня очень вдохновляет и сама молодежь своими крутыми увлечениями и интересами. Меня радует, когда я вижу, что могу внести свой вклад в успех учеников и что они благодарны за это“.

Благоприятная среда для человека, меняющего мир

Леэзи, которая уже почти восемь лет блестяще работает учителем, ценит окружающих ее коллег и рабочую среду. „Меня зацепило, когда я увидела удивительные инновационные школы, которых за последнее десятилетие появилось много. Я была зачарована тем, что могу делать важную для мира работу во вдохновляющей среде, где думают о великолепной трудовой культуре“. Учась в университете и проходя практики, Леэзи все еще не решалась стать учителем, потому что школа казалась местом стресса и шума, но, когда она параллельно с учебой в университете начала работать в государственной гимназии, все ее мировоззрение перевернулось. „Я увидела, насколько яркой может быть школьная среда. У нас была большая автономия, в нашу компетентность верили, нас привлекали к руководству. С точки зрения культуры управления это было больше похоже на стартап или другую современную организацию“, – описывает Леэзи поддерживающую рабочую обстановку.

Она также опровергает миф о том, что учитель работает по вечерам и в выходные. „Для учителя совершенно нормально проводить четкую грань между работой и свободным временем. Официально наш полный рабочий день составляет 35 часов в неделю, или на пять часов меньше, чем обычная рабочая неделя“. Часто смещение границ зависит от учителя, но, судя по опыту Леэзи, рабочее время в современных школах можно планировать очень гибко. Интересующихся профессией учителя она уверяет, что карьерная лестница в этой профессии не такая уж черно-белая. „Можно преподавать неполный рабочий день, продвигаться внутри школы или даже преподавать в университете. Есть много возможностей!“ Леэзи подтверждает, что преподавание добавляет миру ценности и способствует развитию общества. „Будучи учителями, мы каждый день вступаем в контакт с молодежью, и это стимулирует. Работа учителя меняет мир, а растущая зарплата дает уверенность в том, что ты очень нужен на рынке труда“.

Важные даты при подаче заявления в Тартуский университет Виртуальный инфодень Тартуского университета для поступающих 06 июня

Подача заявлений в бакалавриат на эстонском языке – с 12 по 28 июня

Подача заявлений в магистратуру на эстонском языке уже началась и продлится до 28 июня

Вступительные экзамены и оценивание продлятся с 30 июня по 9 июля, результаты будут объявлены не позднее 10 июля

Первые решения о приеме будут разосланы кандидатам 11 июля. Больше информации: ut.ee/et/opetaja Консультационный центр Тартуского университета: ut.ee/et/sisu/karjaarinostamine