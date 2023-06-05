Сотрудники детской больницы в шоке. „Вы не можете себе представить, что мы пережили за последние несколько месяцев“

30 декабря, последний рабочий день 2022 года. Таллиннскую детскую больницу ожидает как празднование Нового года, так и неожиданное увольнение. Редакция „Экспресса“, которая в то же самое время работает над статьей о перегруженном отделении экстренной медицинской помощи детской больницы, получает первые сообщения о том, что сотрудника детской больницы подозревают в мошенничестве.