Гросберг: по всей видимости, РФ в ближайшее время объявит о новой волне мобилизации

По словам Гросберга, соотношение сил на фронте сегодня один к одному, поскольку в результате объявленной в сентябре мобилизации Россия смогла восполнить потери, а объявленная 1 апреля в РФ вербовочная кампания особых успехов не принесла. „Для проведения успешного наступления атакующей стороне требуется трехкратное превосходство“, - отметил он.

„Учитывая все эти нюансы, очень высока вероятность того, что в какой-то момент будет объявлено о новой волне мобилизации, как это было в сентябре прошлого года. Мобилизация нужна для того, чтобы Российская Федерация смогла выполнить поставленные цели“, - сказал глава разведцентра.