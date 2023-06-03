Поклонница химии Йоана – скорее наставник, чем учитель

Параллельно с учебой в университете изобретательство и работа с молодежью уже стали для Йоаны настолько привычными, что подача заявления на обучение по специальности учителя стала естественным продолжением дел. „Во время учебы в химической магистратуре я поняла, насколько серьезны недостатки практического химического образования. Решение получить специальность учителя после магистратуры было правильным, и время было идеальным. Я была в первом выпуске этой учебной программы“, – описывает Йоана логические шаги к выбору педагогического обучения. После десяти лет отношения „я никогда не стану учителем“ работа с молодежью запала ей в душу. „Я была большой противницей и утверждала, что я не учитель, хотя могла провести мастерские в трех школах и представления научного автобуса в двух школах за одну неделю“, – вспоминает Йоана свою строптивость. „Я оправдывала себя, думала, что просто делаю что-то интересное вместе с учениками, но потом поняла, что учить – это здорово!“ – рада она тому, что хотя и не мечтала стать учительницей, все равно ею стала.

Большой интерес к нейрохимии и разработке лекарств побудил Йоану после школы поступить на химический факультет Тартуского университета, где она углубленно изучала биохимию. При выборе специальности Йоану воодушевил, помимо внутреннего желания, проект „студенческой тени“, где она ходила в качестве „тени“ со студентами нескольких специальностей и самый положительный опыт получила в компании студента, специализирующегося на химии. „Изучение химии было замечательным и очень полезным. Все свои практические навыки я приобрела у хороших профессоров и сокурсников Chemicum и Physicum“, – описывает Йоана свой пятилетний опыт обучения. На первом курсе университета, помимо учебы, она присоединилась к программе научного автобуса и мастерских, в рамках которой объезжала эстонские школы и выступала перед учениками с научными представлениями на темы химии и физики, а также проводила уроки практической химии. „Самым большим испытанием, вероятно, было согласовать учебу в университете и эту внешнюю деятельность“, – подчеркивает Йоана проблему учебы в университете. „В то же время сокурсники всегда помогали заполнить пробелы в обучении“.

Йоана окончила Тартуский университет со степенью бакалавра и магистра в области химии, а также получила степень магистра по специальности учителя, причем две последние – с отличием. В настоящее время она работает в нескольких школах: учителем химии в Тартуской лютеранской школе Пеэтри, учителем химии в гимназии Хуго Треффнера и преподавателем в Химическом институте Тартуского университета. Мы измерили глубину впечатления волшебницы-химика от учебы и работы учителем.

Больше всего Йоану восхищает развитие учеников и ее собственных знаний и навыков. „Мои ученики меня вдохновляют. Мы каждый день выполняем совместную работу с учениками и открываем для себя мир химии. Во время этого процесса я ощущаю так много маленьких побед. Приятно видеть, когда ученики загораются темой и проводят дополнительные исследования“, – говорит она о радостной стороне своей профессии. Кроме того, она считает, что каждый учитель может много сделать для того, чтобы образ этой профессии в его небольшой общине стал немного позитивнее. „Кто может быть лучшим примером, чем блестящий учитель, который наслаждается своей работой? Когда ученики видят перед собой излучающего позитив и вдохновение учителя, они тоже понимают, что эта профессия предлагает достаточно вызовов, она интересная и развивающая. За свою недолгую учительскую карьеру я беседовала даже с некоторыми выпускниками об обучении специальности учителя. Так приятно слышать, что мой пример – одна из причин выбора этого пути“.

Если вы ищете приключений, то школа – это место для вас

Йоана, которая любит вызовы, описывает, что работа учителем сделала ее намного спокойнее и основательнее. „Объяснять одну и ту же тему снова и снова с разных точек зрения сложно“, – поясняет она. „Также благодаря профессии учителя я приобрела необходимые для повседневной жизни социальные навыки, умение анализировать, готовность быстро реагировать, научилась пользоваться различными приложениями“. Несмотря на то, что в детстве Йоана видела скрытую сторону учительской работы на примере своих бабушки и мамы, погружение в школу в качестве учителя вначале было полно сюрпризов. „Первый год был, наверное, самым беспокойным, начиная со слов, которые можно использовать, и до других организационных вопросов. Кроме того, влияло то маленькое обстоятельство, что мне самой хотелось также оставаться человеком“, – вспоминает она первое время своей теперь уже пятилетней учительской деятельности. „В то же время эти встряски очень многому научили и создали будущую систему“. Йоана окружила себя учителями, которые любят свою работу и занимаются этим по зову сердца. Она утверждает, что школа – это прекрасное и удивительное учреждение, где за десять минут происходит больше, чем в некоторых офисах за год.

Она также развеивает миф о том, что у учителей нет свободного времени. „Очень многие люди представляют преподавание как рутинный путь между школой и домом. Нет! Помимо преподавательской работы есть время, силы и желание заниматься хобби, наслаждаться природой и культурой с друзьями и семьей и делать многое другое“, – говорит она о своем опыте. Учительница Йоана, несколько бывших учеников которой также скоро станут учителями, подтверждает: ты не сможешь узнать, в чем состоит твое жизненное призвание, пока не попробуешь. „Попробуй! Никогда не знаешь, что приготовила для тебя жизнь“.

Важные даты при подаче заявления в Тартуский университет Виртуальный инфодень Тартуского университета для поступающих 06 июня

Подача заявлений в бакалавриат на эстонском языке – с 12 по 28 июня

Подача заявлений в магистратуру на эстонском языке уже началась и продлится до 28 июня

Вступительные экзамены и оценивание продлятся с 30 июня по 9 июля, результаты будут объявлены не позднее 10 июля

Первые решения о приеме будут разосланы кандидатам 11 июля. Больше информации: ut.ee/et/opetaja Консультационный центр Тартуского университета: ut.ee/et/sisu/karjaarinoustamine