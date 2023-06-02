Госсекретарь США Энтони Блинкен в Хельсинки назвал агрессивную войну России против Украины „полным стратегическим провалом“

Госсекретарь США Энтони Блинкен приехал с визитом в Хельсинки. В программе Блинкена – встречи с государственным руководством Финляндии. В полдень глава американской дипломатии выступил с программной речью о ситуации с безопасностью в Европе.

Он назвал агрессивную войну России против Украины „полным стратегическим провалом“ и заявил, что Россия разрушила свой авторитет на долгие годы.

Также он в своей речи сказал, что членство Финляндии в НАТО стало значительным изменением и началом новой эры. Следующим членом НАТО станет Швеция, заверил он.

По словам Блинкена, средства достижения мира в Украине должны быть справедливыми и соответствовать Уставу ООН. По его словам, мирные переговоры должны быть основаны на принципе уважения территориального суверенитета Украины. Блинкен подчеркнул, что Запад продолжит поддерживать Украину.

Прежде всего, Блинкен подчеркнул необходимость привлечения России к мирным переговорам. Прекращение огня, которое лишь заморозит конфликт, не будет достаточным решением.

Блинкен также обратился к россиянам и подчеркнул, что Соединенные Штаты не являются врагом России.

8 причин провала российского вторжения

В своем выступлении Блинкен также перечислил восемь причин, по которым вторжение России в Украину провалилось.

По словам Блинкена, Россия потерпела неудачу, потому что:

1. усилена оборона восточных регионов НАТО.

2. Россия подверглась санкциям.

3. российская армия ослаблена.

4. люди и бизнес покинули Россию.

5. агрессия России укрепила национальную идентичность и единство Украины.

6. международное сообщество все больше сплачивается в поддержку Украины.

7. позиции России в международных организациях ослабли.

8. Россия утратила статус экономической и военной сверхдержавы.

Блинкен встретился с Хаависто и Марин и подписал декларацию о сотрудничестве в области технологий 6G

Утром Блинкен и глава МИД Финляндии Пекка Хаависто подписали декларацию о сотрудничестве в области технологий 6G.