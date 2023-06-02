Тяжелый день для защитников животных: хозяин тибетских мастифов задержан полицией, одна из собак гнила заживо(12)
После смерти хозяйки дела в питомнике по разведению мастифов Агелинде пошли из рук вон плохо. Приехавшие в питомник волонтеры увидели страшную картину: одну из собак заживо поедали черви. Защитникам животных придется, очевидно, позаботиться не только об этом псе, но и о других животных.
Первые сообщения о том, что питомник мастифов официально прекратил свою деятельность, поступили зимой. Стало известно, что хозяйка питомника умерла в 2021 году, оставив собак своему мужу.
Мужчина, переживший в жизни не одну трагедию, страдает алкогольной зависимостью и в состоянии опьянения склонен к насилию. Сейчас он задержан полицией на 48 часов в связи с тем, что напал на человека с ножом.
По словам свидетелей, мужчина и дома ведет себя агрессивно, из-за этого никто не хочет иметь с ним дела, так что рассчитывать на то, что соседи помогут с собаками, не приходится.
Волонтеры Эстонского общества защиты животных, побывавшие зимой в питомнике мастифов, убедились в том, что муж хозяйки твердо намерен продолжать дело жены. Представители Сельскохозяйственного и продовольственного департамента (Põllumajandus- ja Toiduamet, PTA), посетившие питомник незадолго до визита защитников животных, не обнаружили серьезных нарушений.
Об увиденном в питомнике мастифов защитники животных рассказали в социальных сетях: „Мужчина скрывал присутствие двух собак, питомцев он кормил в основном обрезками, которые получал с бойни, но представители PTA спокойно отнеслись к этому. Условия содержания собак также не вызвали у них нареканий, хотя конуры из жести явно для этого не подходят. То обстоятельство, что одну из собак вообще не выпускали из клетки, мужчина объяснил тем, что она не уживается с другими животными и устраивает драки. Хотя мужчина уверял, что собаку он выводит на прогулку, это маловероятно. Мужчина крайне неохотно показывал питомник, запретив фотографировать и снимать на видео“.
Как утверждают, представители PTA бывали в питомнике не один раз, но о результатах этих визитов Обществу защиты животных ничего неизвестно.
31 мая владелец собак позвонил женщине, которая раньше ухаживала за собаками, и попросил накормить и напоить собак. Именно эта женщина обнаружила, что 10-летний мастиф по кличке Трюфель не встает с подстилке, визжит от боли, его тело покрыто кровавыми пятнами.
Общество защиты животных, к которому обратились за помощью, немедленно выслало ВетМобиль. Представители PTA, которых также поставили в известность, приехать не смогли.
Защитники животных, отликнувшиеся на просьбу о помощи, сообщили в соцсетях о том, пес по кличке Трюфель находился в крайне запущенном состоянии, его заживо ели черви, на теле были большие гниющие раны. У собаки взяли анализы крови, провели все необходимые исследования, но из результаты еще неизвестны.
Защитники животных столкнулись с тем фактом, что 14 собак очень непростой породы лишатся, по всей видимости, дома. Тибетские мастифы требуют не только особых условий содержания (из-за своих размеров они не смогут жить в малогабаритной квартире), но и продуманного отношения. К чужим они относятся настороженно, и на то, чтобы завоевать их доверие, потребуется время, кроме того, мастифами обязательно следует заниматься, им нужна дрессировка.
Эстонское общество защиты животных связалось с Mastifite Tõuühing – организацией, объединяющей любителей собак породы мастиф, а также с Эстонским общество спасения тибетских мастифов и попросило помочь найти решение из сложившейся ситуации.
Трюфель и его друзья нуждаются в срочной помощи, кроме того, им требуется еда, так как вскоре отходы с бойни перестанут поступать. Трюфелю придется провести некоторое время в ветеринарной клинике, и счет за го лечение может оказаться очень значительным.
В осмотре ветеринара наверняка нуждаются и другие животные. Если учесть, что питались они, по сути, костями и сырым мясом, то наверняка их желудочно-кишечный тракт заражен паразитми и глистами.
Все, кто имеет опыт содержания тибетского мастифа и готов предоставить дом одной из собак, звоните по телефону 51946146 или пишите по э-адресу: info@loomakaitse.eu.
„Мы понимаем, что миссия по спасению собак почти невыполнима, но мы верим, что собачий бог не оставит этих лохматых охранников. Со своей стороны мы непременно попадим заявление в полицию о жестоком обращении с животными“, - сообщил Эстонский союз защиты животных.
Если вы готовы пожертвовать для спасения Трюфеля хотя бы незначительную сумму, то можете действовать следующим образом:
Пояснение (selgitus): „TRÜHVEL“
Eestimaa Loomakaitse Liit
EE742200221052074915 (Swedbank)
EE441010220252652225 (SEB)
EE181700017004664286 (Luminor Bank)
EE087700771003771380 (LHV Pank)
EE824204278617897405 (Coop Pank)
Телефоны пожертвований
9000 777 (5.-)
9000 888 (10.-)
*Текст приветствия дослушайте до конца, иначе пожертвование не будет перечислено.
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