Тяжелый день для защитников животных: хозяин тибетских мастифов задержан полицией, одна из собак гнила заживо

Первые сообщения о том, что питомник мастифов официально прекратил свою деятельность, поступили зимой. Стало известно, что хозяйка питомника умерла в 2021 году, оставив собак своему мужу.

Мужчина, переживший в жизни не одну трагедию, страдает алкогольной зависимостью и в состоянии опьянения склонен к насилию. Сейчас он задержан полицией на 48 часов в связи с тем, что напал на человека с ножом.

По словам свидетелей, мужчина и дома ведет себя агрессивно, из-за этого никто не хочет иметь с ним дела, так что рассчитывать на то, что соседи помогут с собаками, не приходится.

Волонтеры Эстонского общества защиты животных, побывавшие зимой в питомнике мастифов, убедились в том, что муж хозяйки твердо намерен продолжать дело жены. Представители Сельскохозяйственного и продовольственного департамента (Põllumajandus- ja Toiduamet, PTA), посетившие питомник незадолго до визита защитников животных, не обнаружили серьезных нарушений.

Об увиденном в питомнике мастифов защитники животных рассказали в социальных сетях: „Мужчина скрывал присутствие двух собак, питомцев он кормил в основном обрезками, которые получал с бойни, но представители PTA спокойно отнеслись к этому. Условия содержания собак также не вызвали у них нареканий, хотя конуры из жести явно для этого не подходят. То обстоятельство, что одну из собак вообще не выпускали из клетки, мужчина объяснил тем, что она не уживается с другими животными и устраивает драки. Хотя мужчина уверял, что собаку он выводит на прогулку, это маловероятно. Мужчина крайне неохотно показывал питомник, запретив фотографировать и снимать на видео“.

Как утверждают, представители PTA бывали в питомнике не один раз, но о результатах этих визитов Обществу защиты животных ничего неизвестно.

31 мая владелец собак позвонил женщине, которая раньше ухаживала за собаками, и попросил накормить и напоить собак. Именно эта женщина обнаружила, что 10-летний мастиф по кличке Трюфель не встает с подстилке, визжит от боли, его тело покрыто кровавыми пятнами.