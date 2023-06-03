Гей-бомба, боевые мыши и любимец Черчилля: самые странные военные изобретения, с которыми все пошло не так

Некоторые из самых увлекательных проектов почти осуществились благодаря решимости убежденного человека или же открывающимся возможностям, если бы только все работало так, как было задумано. От барабана с ракетным двигателем до ядерной бомбы, нагретой курицей – вот самые странные военные изобретения по версии Listverse, которые едва не увидели настоящее поле боя.

Ружье Пакла



Ружье Пакла было изобретено в 1718 году британским юристом и писателем Джеймсом Паклом и стало первым в мире запатентованным многозарядным оружием. Оно стреляло втрое быстрее, чем однозарядная кремневая винтовка или мушкет, но с такой же точностью и дальностью.

Ружье могло стрелять даже специальными квадратными пулями, предназначенными для причинения максимальной боли. Изобретение значительно опередило свое время. Если бы оно было принято на вооружение крупной армией, то изменило бы лицо войны, как это сделало орудие Гатлинга полтора века спустя.

Однако ружье Пакла стало жертвой собственной сложности. Устройство было ненадежным и дорогим. Его многочисленные сложные компоненты сделали невозможным массовое производство. К тому же ружье никак не вписывалось в военную тактику того времени.

Хотя это было не очень большое по габаритам оружие, для стрельбы его нужно было устанавливать неподвижно. Кроме того, разборка, перемещение на новое место и переустановка устройства требовали слишком много времени, что не устраивало военачальников той эпохи.

В результате ружье так и не было взято на вооружение ни одной из мировых держав.

Ракеты с голубиным наведением



Эта ракета действительно должна была наводиться при помощи голубей, полностью оправдывая свое название. Это изобретение времен Второй мировой войны с тремя голубями в носовом конусе, каждый из которых был обучен стучать клювом по контуру немецкого линкора класса „Бисмарк“. Если голубь клевал в центр своего маленького экрана, то ракета летела прямо. Если он клевал со смещением от центра, ракета меняла курс, чтобы вернуться на нужную траекторию.