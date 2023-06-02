Мужскую команду клуба АПЛ впервые возглавила женщина

Ассистентом Бедфорд будет Джон-Пол Питтман, перешедший на работу из клуба „Форест Грин Роверс“. Бедфорд в прошлом работала ассистенткой главного тренера „Арсенала“ и главным тренером „Лестера“ в женской суперлиге Футбольной ассоциации, пишет Чемпионат.

Как сообщают британские СМИ, это первый случай, когда женщина становится тренером мужской команды клуба АПЛ .

„Брентфорд“ занял девятое место в чемпионате Англии в сезоне-2022/2023. Чемпионом стал „Манчестер Сити“. „Арсенал“ занял второе место, „Манчестер Юнайтед“ — третье. В топ-4 пробился также „Ньюкасл“. „Ливерпуль“ стал пятым. Высший английский дивизион покинули „Саутгемптон“, „Лидс“ и „Лестер“.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.