ВИДЕО | Легендарный финский хоккеист попрощался со сборной трогательным видеоклипом

„Я благодарен за путь, который мне удалось пройти со сборной Финляндии. Он включал в себя разочарования, успехи, радость, смех...в общем, все эмоции, которые я умею чувствовать. Самое главное, что в нем приняло участие шокирующее количество людей и друзей“, — написал Анттила.

„Спасибо за возможность представлять Финляндию. Спасибо за то, что вы были с моей семьей. Спасибо вам, фанаты, теперь я один из вас“, — продолжил финн.

Впервые Анттила представлял сборную Финляндии в сезоне 2011-2012 гг. За свою карьеру в сборной игрок завоевал 2 золота чемпионата мира, одно серебро чемпионата мира и золото Олимпийских игр в Пекине.

Однако карьера Анттила не завершена полностью, ведь финн по-прежнему выступает за хоккейный клуб из Оулу (Финляндия) „Кярпят“, с которым он будет охотиться за первым финским золотом чемпионата Финляндии в новом сезоне.

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