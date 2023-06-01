Правда ли, что ношение памперсов в детстве приводит к мужскому бесплодию во взрослом возрасте?
Среди родителей распространено опасение, что памперсы крайне опасны для мальчиков — якобы они вызывают перегрев половых органов, что в будущем приведёт к невозможности иметь детей. Мы решили проверить, есть ли научные обоснования у такого страха.
В СМИ время от времени появляются тревожные заголовки о вреде памперсов для репродуктивного здоровья малышей: „Опасны ли памперсы? Британские учёные считают, что пора вернуться к марле“ («Первый канал»), „Рязанские педиатры: Какие болезни получит ваш ребёнок, если держать его в памперсах?“ («Комсомольская правда»), „Французские эксперты: детские подгузники могут в дальнейшем вызвать бесплодие“ («Рамблер Новости»), „Поколение, выросшее в подгузниках, сегодня всё чаще страдает бесплодием — уролог“ («365 Info»). Противники подгузников обращают внимание на то, что „за последние 25 лет в Европе увеличилось число мужчин, страдающих бесплодием. Если учесть, что подгузники там применяются с конца 60-х, связь становится очевидной“. Авторы некоторых материалов идут в своих рассуждениях дальше и считают подгузники чуть ли не орудием геноцида: „Основной поток подгузников в Россию поступает из-за рубежа. <...> Не является ли снабжение нашей страны детскими подгузниками хорошо продуманным и замаскированным ходом иностранных спецслужб по подрыву демографии в России? Версия на первый взгляд абсурдная, однако на фоне интереса, проявленного некоторыми иностранными разведками к собиранию генетического материала россиян, она выглядит вполне убедительно“.
Подгузник, а точнее, непромокаемый чехол на впитывающий выделения хлопковый слой был изобретён в 1946 году американкой Марион Донован, которая устала от бесконечной стирки и сушки промокшей одежды и постельного белья своего ребёнка. В самом первом таком чехле она использовала шторку для душа, а затем обнаружила, что парашютный нейлон имеет большую водонепроницаемость, но при этом пропускает воздух. Изобретательница запатентовала свою новинку, однако крупные компании не посчитали проект коммерчески окупаемым. В массы памперсы вывела не мать — это сделал дедушка трёх внуков. Химик-технолог из компании Procter & Gamble Виктор Миллс, как и Марион Донован, устал от стирки и сушки пелёнок, поэтому решил создать одноразовые подгузники. Ему-то мы и обязаны названием Pampers (от английского глагола to pamper — „лелеять“, „баловать“). Причём проблема нагрева кожи малышей при ношении подгузника встала в рамках первого же эксперимента, который Миллс проводил поздней весной 1958 года в Далласе (в эти месяцы столбик термометра там редко опускается ниже +25 °С). Ни родителям, ни детям новинка не понравилась, но изобретатель вовремя понял свою ошибку и, слегка доработав конструкцию, перенёс тестирование в более прохладный штат Нью-Йорк. Родители были впечатлены удобством и комфортом нового изобретения, а Procter & Gamble запустила массовое производство памперсов.
В 2000 году группа немецких учёных из Кильского университета им. Кристиана Альбрехта провела исследование, чтобы изучить, как изменяется температура мошонки в одноразовом подгузнике. В эксперименте принимали 48 мальчиков возрастом до четырёх с половиной лет. Миниатюрные термометры помещались прямо в памперс и измеряли температуру мошонки с интервалом в 30 секунд на протяжении 24 часов. Выяснилось, что в среднем температура под одноразовым памперсом была на 0,6–1,1 °С выше, чем в контрольный день, когда ребёнок не носил памперс, а был завёрнут в пелёнку из хлопка или носил хлопчатобумажную одежду. Именно в рамках этого исследования учёные и предположили, что такое повышение температуры — одна из причин роста мужского бесплодия.
Высокие температуры окружающей среды действительно могут приводить к ухудшению качества спермы — сперматозоидов в ней становится меньше, и они менее подвижны. Оптимальная температура яичек для сперматогенеза составляет +34 °С, перегрев ведёт к гибели клеток — предшественников сперматозоидов и делает мужчину временно бесплодным. В экспериментах на мышах, чья репродуктивная система схожа с человеческой, погружение задней части тела самца в воду температурой +43 °С на 15 минут убивало большую часть клеток-предшественников и делало грызуна стерильным на некоторое время.
Именно на этом эффекте основан древний японский метод мужского предохранения „яйцо самурая“ — мужчина, не желавший обзаводиться потомством, ежедневно на протяжении месяца принимал горячие ванны (температура воды должна составлять примерно +45 °С). Метаанализ существующих исследований, проведённый в 2017 году, показал, что метод термальной контрацепции работает даже с небольшими (на 1–2 °С) длительными повышениями температуры мошонки, а индекс Перля (оценка эффективности контрацепции, рассчитывается как число незапланированных зачатий в течение одного года у 100 пар, использующих один метод) составил 0,8. Для сравнения, индекс Перля у прерванного полового акта — от 4 до 20 пунктов, у мужского презерватива — от 2 до 13, а у комбинированных оральных контрацептивов — от 0,3 до 7 (первая цифра — при идеальном соблюдении правил, вторая — при типичном). При этом метод термальной контрацепции полностью обратим — 100% добровольцев через три месяца после прекращения нагрева мошонки продемонстрировали то же качество и количество спермы, что и до эксперимента. То есть даже если в памперсах яички и перегреваются настолько, чтобы сделать человека стерильным, то это точно обратимый процесс и фертильность приходит в норму через три месяца после прекращения действия избыточных температур.
Однако куда более существенный аргумент против мифа о критическом и ведущем к бесплодию перегреве заключается не в том, что термальная стерилизация — обратимый процесс. В том возрасте, когда ребёнок носит подгузник, его репродуктивная система ещё не созрела — семенные канальцы, по которым у мужчин сперма выделяется в семявыносящий проток, представляют собой лишь клеточные тяжи, не имеющие просвета, клетки Лейдига, отвечающие за выработку тестостерона, ещё не активны, а без необходимого уровня тестостерона и других гормонов, которые начинают вырабатываться во время полового созревания, яички не производят сперму. Памперсы не могут повлиять на процесс сперматогенеза у ребёнка просто потому, что самого процесса в этом возрасте нет.
Более того, как показало исследование 2002 года, памперсы повышают температуру мошонки не больше, чем многоразовые пелёнки со вложенными слоями марли, а также тёплые штаны или одеяла. Поэтому никакого дополнительного риска бесплодия памперсы не создают, если не носить их постоянно во взрослой жизни. Вместо этого на способность мужчин иметь детей оказывает влияние целый ряд других факторов. Помимо болезней, риск бесплодия повышает курение, употребление алкоголя, лишний вес и малоподвижный образ жизни.
Итог: Неправда