Правда ли, что ношение памперсов в детстве приводит к мужскому бесплодию во взрослом возрасте?

Подгузник, а точнее, непромокаемый чехол на впитывающий выделения хлопковый слой был изобретён в 1946 году американкой Марион Донован, которая устала от бесконечной стирки и сушки промокшей одежды и постельного белья своего ребёнка. В самом первом таком чехле она использовала шторку для душа, а затем обнаружила, что парашютный нейлон имеет большую водонепроницаемость, но при этом пропускает воздух. Изобретательница запатентовала свою новинку, однако крупные компании не посчитали проект коммерчески окупаемым. В массы памперсы вывела не мать — это сделал дедушка трёх внуков. Химик-технолог из компании Procter & Gamble Виктор Миллс, как и Марион Донован, устал от стирки и сушки пелёнок, поэтому решил создать одноразовые подгузники. Ему-то мы и обязаны названием Pampers (от английского глагола to pamper — „лелеять“, „баловать“). Причём проблема нагрева кожи малышей при ношении подгузника встала в рамках первого же эксперимента, который Миллс проводил поздней весной 1958 года в Далласе (в эти месяцы столбик термометра там редко опускается ниже +25 °С). Ни родителям, ни детям новинка не понравилась, но изобретатель вовремя понял свою ошибку и, слегка доработав конструкцию, перенёс тестирование в более прохладный штат Нью-Йорк. Родители были впечатлены удобством и комфортом нового изобретения, а Procter & Gamble запустила массовое производство памперсов.

В СМИ время от времени появляются тревожные заголовки о вреде памперсов для репродуктивного здоровья малышей: „Опасны ли памперсы? Британские учёные считают, что пора вернуться к марле“ (« Первый канал »), „Рязанские педиатры: Какие болезни получит ваш ребёнок, если держать его в памперсах?“ (« Комсомольская правда »), „Французские эксперты: детские подгузники могут в дальнейшем вызвать бесплодие“ (« Рамблер Новости »), „Поколение, выросшее в подгузниках, сегодня всё чаще страдает бесплодием — уролог“ (« 365 Info »). Противники подгузников обращают внимание на то, что „за последние 25 лет в Европе увеличилось число мужчин, страдающих бесплодием. Если учесть, что подгузники там применяются с конца 60-х, связь становится очевидной“. Авторы некоторых материалов идут в своих рассуждениях дальше и считают подгузники чуть ли не орудием геноцида: „Основной поток подгузников в Россию поступает из-за рубежа. <...> Не является ли снабжение нашей страны детскими подгузниками хорошо продуманным и замаскированным ходом иностранных спецслужб по подрыву демографии в России? Версия на первый взгляд абсурдная, однако на фоне интереса, проявленного некоторыми иностранными разведками к собиранию генетического материала россиян, она выглядит вполне убедительно“.

В 2000 году группа немецких учёных из Кильского университета им. Кристиана Альбрехта провела исследование, чтобы изучить, как изменяется температура мошонки в одноразовом подгузнике. В эксперименте принимали 48 мальчиков возрастом до четырёх с половиной лет. Миниатюрные термометры помещались прямо в памперс и измеряли температуру мошонки с интервалом в 30 секунд на протяжении 24 часов. Выяснилось, что в среднем температура под одноразовым памперсом была на 0,6–1,1 °С выше, чем в контрольный день, когда ребёнок не носил памперс, а был завёрнут в пелёнку из хлопка или носил хлопчатобумажную одежду. Именно в рамках этого исследования учёные и предположили, что такое повышение температуры — одна из причин роста мужского бесплодия.

Высокие температуры окружающей среды действительно могут приводить к ухудшению качества спермы — сперматозоидов в ней становится меньше, и они менее подвижны. Оптимальная температура яичек для сперматогенеза составляет +34 °С, перегрев ведёт к гибели клеток — предшественников сперматозоидов и делает мужчину временно бесплодным. В экспериментах на мышах, чья репродуктивная система схожа с человеческой, погружение задней части тела самца в воду температурой +43 °С на 15 минут убивало большую часть клеток-предшественников и делало грызуна стерильным на некоторое время.