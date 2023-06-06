ВИДЕО | Где погулять в Таллинне в настоящем лесу, не покидая пределов города?

- Это парк Тондираба – часть большого зеленого коридора, который проходит через весь район, от Маарду до Кадриорга, - рассказывает Мария. – Это место особенно тем, что при строительстве этого парка больше 80 процентов всего осталось нетронутым. Здесь можно видеть разные водоемы, растет брусника, облепиха, разные яблони – они остались с тех времен, когда были хутора. Здесь девственная городская природа, и поэтому можно находиться в парке, не ощущая, что ты в Ласнамяэ, есть места для птичек, насекомых и для приятного времяпрепровождения. Как мы знаем, Ласнамяэ построили не до конца, но именно благодаря этому была возможность сохранить природу.