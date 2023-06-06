ВИДЕО | Где погулять в Таллинне в настоящем лесу, не покидая пределов города?
Дом-работа-супермаркет – самый частый маршрут городского жителя. А так хочется выбраться на природу, глотнуть по-настоящему свежего воздуха! Нет проблем – это можно сделать, буквально лишь закрыв за собой дверь квартиры. В видео своими любимым маршрутами по родному району Ласнамяэ делится руководитель городского огородничества в Таллинне Мария Дерлыш!
- Это парк Тондираба – часть большого зеленого коридора, который проходит через весь район, от Маарду до Кадриорга, - рассказывает Мария. – Это место особенно тем, что при строительстве этого парка больше 80 процентов всего осталось нетронутым. Здесь можно видеть разные водоемы, растет брусника, облепиха, разные яблони – они остались с тех времен, когда были хутора. Здесь девственная городская природа, и поэтому можно находиться в парке, не ощущая, что ты в Ласнамяэ, есть места для птичек, насекомых и для приятного времяпрепровождения. Как мы знаем, Ласнамяэ построили не до конца, но именно благодаря этому была возможность сохранить природу.
Смотрите в видео, в какие еще классные парки в Ласнамяэ стоит заглянуть, где можно встретить редкие виды животных и птиц, в том числе красношейную поганку и 8 видов летучих мышей, а также что можно выращивать на грядках посреди города.
Всю актуальную информацию о событиях и мероприятиях в рамках программы „Таллинн – Зеленая столица Европы 2023“ можно найти на greentallinn.eu/ru