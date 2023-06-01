Европарламент рекомендует отменить председательство Венгрии в Европейском союзе

Европейский парламент сомневается в том, что Венгрия сможет достойно справиться в следующем году с задачами страны-председателя Евросоюза. Депутаты объяснили свои сомнения тем, что популистское правительство премьер-министра Виктора Орбана допустило в стране упадок демократии и верховенства права. Одобренная в четверг резолюция призывает Совет ЕС найти такое решение, которое не позволит Будапешту на 6 месяцев стать ведущей столицей.

Докладчик по Венгрии из партии „зелёных“ Гвендолин Дельбос-Корфилд напомнила, что Брюссель заморозил большую часть причитающихся ей средств из фондов ЕС из-за коррупционных рисков и внутриполитических проблем:

„Минувшей осенью Европарламент принял огромным большинством голосов резолюцию, в который мы указали, что Венгрия больше не является полноценной демократией, а представляет собой гибридную систему между демократией и автократией. Мы очень обеспокоены тем, что председательство в ЕС будет проходить в таких условиях“.

Между тем венгерский кабинет министров готовится принять в середине 2024 года председательские полномочия - координировать деятельность стран-членов ЕС, проводить международные встречи, представлять весь Евросоюз во внешнем мире.

Евродепутаты считают, что Виктор Орбан не подходит на эти роли, учитывая его близкие связи с российским президентом Владимиром Путиным и неоднократные попытки сорвать проведение общего курса. Либерал из Нидерландов Софи ин'т Велд призывает не допустить председательства Венгрии в ЕС, угрожая в противном случае выступить за ограничение сотрудничества между ветвями власти: „Я знаю, что господин Орбан собирается использовать председательство в своих целях и обращаться к собственной аудитории, игнорируя всех остальных. Я не думаю, что Европейский союз является предвыборной командой для господина Орбана. Мы позволяли ему так себя вести в течение последних 13 лет, так что хватит“.